Narges Mohammadi, znana irańska działaczka na rzecz praw człowieka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, została aresztowana przez służby bezpieczeństwa podczas uroczystości upamiętniającej zmarłego prawnika. Fundacja jej imienia apeluje o natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych.

/ Middle East Images/ABACA/Abaca/East News / East News

Narges Mohammadi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2023 roku, została zatrzymana przez irańskie służby.

Aresztowanie miało miejsce podczas uroczystości upamiętniającej prawnika walczącego o prawa człowieka.

Mohammadi była wcześniej skazana na 16 lat więzienia za działalność na rzecz zniesienia kary śmierci.

Wraz z Mohammadi zatrzymano także innych działaczy obecnych na uroczystości.

Fundacja Narges Mohammadi apeluje o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych.

Do aresztowania doszło w trakcie uroczystości upamiętniającej prawnika, który był zaangażowany w walkę o prawa człowieka i został niedawno znaleziony martwy. Według relacji fundacji Mohammadi została zatrzymana w sposób brutalny przez służby bezpieczeństwa i policję. Razem z nią aresztowano również kilku innych działaczy obecnych na wydarzeniu.

Długa historia represji

Narges Mohammadi od lat angażuje się w walkę o prawa człowieka w Iranie. W 2016 roku została skazana na 16 lat więzienia za stworzenie i prowadzenie ruchu domagającego się zniesienia kary śmierci. W 2024 roku, ze względu na zły stan zdrowia, została tymczasowo zwolniona z odbywania kary, jednak nie zaprzestała działalności opozycyjnej i nadal udzielała się w międzynarodowych mediach oraz uczestniczyła w protestach.

Mohammadi w 2023 roku została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla za "walkę przeciw opresji kobiet w Iranie oraz popularyzację praw człowieka i wolności jednostki".

Fundacja Narges Mohammadi wydała oświadczenie, w którym domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych podczas uroczystości. Organizacja podkreśla, że zatrzymania te stanowią poważne naruszenie podstawowych swobód obywatelskich.

Stan zdrowia laureatki Nobla

Mohammadi w przeszłości wielokrotnie zmagała się z problemami zdrowotnymi. Według jej zwolenników w trakcie pobytu w więzieniu przeszła kilka ataków serca, a w 2022 roku musiała poddać się operacji. Mimo to nie zrezygnowała z działalności na rzecz praw człowieka.