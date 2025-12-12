Ponad 150 białoruskich więźniów politycznych ma być uwolnionych. Poinformował o tym w piątek serwis Reform.news. "Uwolnienie odbywa się w ramach polsko-amerykańskich negocjacji z reżimem w Mińsku. Według naszych informacji, zwolnieni zostaną deportowani z Białorusi do Polski" - podaje niezależny białoruski serwis.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, zdj. archiwalne, Osipowicze, 17 lutego 2022 / Justyna Prus / PAP

Delegacja z USA, na czele z Johnem Coale’m, prowadzi rozmowy w Mińsku o uwolnieniu więźniów politycznych na Białorusi.

Paweł Łatuszka, opozycjonista, podkreśla, że Łukaszenka musi kontynuować uwolnienia i zakończyć represje, jeśli chce porozumienia z USA.

Serwis Reform.news poinformował o planowanym uwolnieniu ponad 150 więźniów politycznych.

Więźniowie mają zostać deportowani do Polski.

Na razie nie wiadomo, kto dokładnie zostanie uwolniony, ale - jak podaje Reform.news - strona amerykańska miała uwzględnić sugestie Polski.

"Delegacja na czele z Johnem Coale’em, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, przebywa w Mińsku i prowadzi tam rozmowy z władzami Białorusi ws. uwolnienia kolejnych więźniów politycznych. Oczekujemy na potwierdzenie i informacje na temat uwolnienia zakładników reżimu (...)" - napisał w piątek na platformie X Paweł Łatuszka , wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego.

Dodał też, że jeśli Alaksandr Łukaszenka chce porozumienia z prezydentem USA, musi kontynuować proces uwalniania więźniów politycznych i zakończyć represje.