Zbliżające się Boże Narodzenie to czas, na który czeka wielu Polaków. W tym roku świąteczny klimat można poczuć jeszcze mocniej dzięki wyjątkowej akcji RMF FM, która od kilku dni przemierza Polskę. Świąteczny konwój, wyposażony w pachnące choinki, mnóstwo prezentów i mobilny dom świętego Mikołaja, odwiedza kolejne miasta, by wprowadzić mieszkańców w bożonarodzeniowy nastrój.

Świąteczny konwój RMF przemierza Polskę

Grudzień to czas, kiedy w wielu polskich miastach można poczuć prawdziwą magię świąt. Wszystko za sprawą wyjątkowej akcji "Jadą Święta RMF" , która wyruszyła w trasę po Polsce. Na uczestników czekają pachnące choinki, mnóstwo prezentów, konkursy oraz niezapomniana, świąteczna atmosfera. Mobilny dom świętego Mikołaja odwiedza kolejne miasta, a mieszkańcy mają szansę nie tylko zdobyć świąteczne drzewko, ale także wziąć udział w licznych atrakcjach i zabawach.

Gdzie już pojawił się świąteczny konwój?

Nasza świąteczna akcja rozpoczęła się 7 grudnia. Pierwszym przystankiem na trasie było Bielsko-Biała, gdzie na mieszkańców czekały nie tylko choinki, ale także upominki za wykonanie prostych zadań. Kolejnym miastem był Zator w Małopolsce, gdzie mobilny dom świętego Mikołaja przyciągnął tłumy chętnych do wspólnej zabawy i zdobycia prezentów. Na miejscu nie zabrakło konkursów oraz okazji do rozmów z reporterami.

Trzeci przystanek to Piotrków Trybunalski. Tam, na Starym Rynku, mieszkańcy mogli nie tylko odebrać pachnące choinki i prezenty, ale również uczestniczyć w świątecznych zabawach i konkursach. Mobilne studio oraz dom świętego Mikołaja przez kilka godzin wprowadzały wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój.

Włocławek był kolejnym miastem na trasie konwoju. 9 grudnia na Placu Wolności rozdano choinki i prezenty, a uczestnicy akcji zaskakiwali pomysłowością - śpiewali autorskie, świąteczne piosenki, wykonywali zadania sportowe, a nawet tańczyli Macarenę. Wszędzie tam, gdzie pojawia się świąteczny konwój, nie brakuje radości, uśmiechu i wspólnego świętowania.

Kolejne miasta na trasie akcji

Świąteczny konwój nie zwalnia tempa. Już 10 grudnia mobilny dom świętego Mikołaja pojawi się w Gdyni, na Skwerze Kościuszki. Od godziny 16:00 mieszkańcy Trójmiasta i okolic będą mogli odebrać setki choinek, wziąć udział w konkursach i zdobyć atrakcyjne nagrody. Organizatorzy przewidzieli również obecność świętego Mikołaja, który osobiście wręczy prezenty najmłodszym. Pomimo porannych opadów, prognozy zapowiadają poprawę pogody na popołudnie, co z pewnością sprzyjać będzie wspólnemu świętowaniu.

Jak wziąć udział w zabawie?

Aby zdobyć choinkę lub prezent, wystarczy pojawić się na jednym z przystanków świątecznego konwoju i wziąć udział w przygotowanych zabawach. Organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł poczuć się wyjątkowo - na miejscu czeka mobilne studio, DJ z najlepszymi świątecznymi przebojami oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. To doskonała okazja, by poczuć magię świąt, spotkać się z sąsiadami i wspólnie rozpocząć przygotowania do Bożego Narodzenia.

Świąteczna atmosfera i radość dla każdego

Akcja "Jadą Święta RMF" to nie tylko choinki i prezenty, ale przede wszystkim wyjątkowa atmosfera, która udziela się wszystkim uczestnikom. Mobilny dom świętego Mikołaja, świąteczne dekoracje, muzyka i konkursy sprawiają, że nawet w najbardziej pochmurny dzień można poczuć radość i ciepło zbliżających się świąt. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców miast, które odwiedza konwój - zarówno dzieci, jak i dorosłych.