PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko czeskiemu przewoźnikowi RegioJet, który niespodziewanie zrezygnował z części wcześniej zamówionych tras w Polsce. Decyzja przewoźnika wywołała poważne zakłócenia w rozkładzie jazdy i utrudnienia dla pasażerów.

RegioJet ograniczył liczbę kursów na trasie Kraków-Warszawa z sześciu do trzech dziennie.

PKP PLK o zmianach dowiedziało się zaledwie trzy dni przed wejściem nowego rozkładu jazdy.

Nagła decyzja przewoźnika spowodowała zakłócenia w rozkładzie jazdy i utrudnienia dla pasażerów.

PKP PLK informuje o sprawie Urząd Transportu Kolejowego i rozważa kroki prawne.

Czeski przewoźnik RegioJet ogłosił, że rozpocznie działalność w Polsce 14 grudnia, jednak z mniejszą liczbą połączeń niż pierwotnie zapowiadano - poinformowało PKP w przesłanym komunikacie. Zamiast sześciu par pociągów na trasie Kraków-Warszawa, uruchomione zostaną jedynie trzy połączenia dziennie. Pozostałe kursy mają być wprowadzane stopniowo w najbliższych tygodniach.

Nagła zmiana planów i możliwe konsekwencje prawne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, że o zmianach w rozkładzie jazdy dowiedziały się dopiero 11 grudnia, czyli na trzy dni przed planowanym wejściem nowego rozkładu. Tak krótki czas na reakcję spowodował poważne utrudnienia w przygotowanym rozkładzie jazdy oraz wymusił pilne działania ze strony PKP PLK, by umożliwić innym przewoźnikom wykorzystanie wolnych tras.

Spółka podkreśla, że nagłe wycofanie się RegioJet z uzgodnionych kursów generuje istotne utrudnienia dla pasażerów oraz wymaga dodatkowego zaangażowania zespołów w przebudowę rozkładu jazdy.

PKP PLK poinformowało o sprawie Urząd Transportu Kolejowego i analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych wobec przewoźnika. Jednocześnie trwają prace nad zmianami w regulacjach, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, zwłaszcza blokowaniu przepustowości na liniach objętych inwestycjami.

