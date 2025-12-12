Co trawi Ukrainę. Sytuacja w Pokrowsku, dezercje piętą Achillesa

W piątek gościem Radia RMF24 był Jarosław Wolski, politolog i analityk wojskowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nasz gość opowiedział o aktualnej sytuacji na froncie, nastrojach w ukraińskiej armii i o rosyjskim zapleczu.

Pokrowsk został oczywiście stracony na rzecz Rosjan. Co więcej, siły ukraińskie są "w kotle". Rosjanie zajęli Pokrowsk po czteromiesięcznej bitwie o to miasto, ale z punktu widzenia "dużego obrazka" niewiele się zmieniło na froncie. Sukcesy rosyjskie w tym roku to są sukcesy rodem z I wojny światowej, czyli ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy zabitych (...). Natomiast sukcesy terytorialne - bardzo, bardzo małe. Natomiast niepokojące jest coś innego. Niepokojące jest to, że w ukraińskiej armii rośnie plaga dezercji - powiedział Jarosław Wolski.

Nawet nie mówimy o samowolnych oddaleniach, tylko dezercji, czyli sytuacji, kiedy żołnierz nie wraca w ciągu czternastu dni do jednostki. Ukraińcy stracili w zeszłym miesiącu dwadzieścia tysięcy takich dezerterów. Dwa miesiące temu wcześniejsze dwadzieścia tysięcy. To jest siedem brygad, to jest odpowiednik korpusu. To są gigantyczne straty - wyjaśnił ekspert.

Nie artylerii, nie amunicji. Brakuje po prostu ludzi

Ta wojna w tej chwili zaczyna na polu walki przypominać walkę w zasadzie lekkiej piechoty, w bardzo dużym rozproszeniu, z dużym udziałem dronów i artylerii lotnictwa, lotnictwa rosyjskiego, oczywiście. I Ukraińcy nie są w stanie prowadzić skutecznej obrony w dłuższej perspektywie czasu. Ukraińcom brakuje nie artylerii, nie amunicji. Ukraińcom brakuje po prostu ludzi. Brakuje żołnierzy piechoty, którzy walczyliby na linii frontu - powiedział Jarosław Wolski w Radiu RMF24.

Co jest przyczyną tej sytuacji? W opinii naszego gościa to m.in. toczące się negocjacje pokojowe.

Po prostu ludzie dochodzą do konstatacji, że skoro zaraz będzie podpisany pokój, no to warto uciec do domu albo gdziekolwiek nie ginąć - stwierdził analityk wojskowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wojna dronowa. Rosja odrobiła lekcję

Jarosław Wolski twierdzi, że obecnie Rosjanie mają przewagę i ilościową, i jakościową.

Jakościową, czyli mają lepsze drony, mają ich więcej, lepszą taktykę ich użycia i mają ich więcej. Wynika to z tego, że Rosjanie przez ostatnie trzy lata odrobili lekcję. Nastąpiła bardzo duża centralizacja, jeżeli chodzi o kwestie dronizacji armii rosyjskiej i Rosjanie wdrożyli bardzo dobre rozwiązania, przede wszystkim organizacyjne. Rozwiązania jakościowe są podobne po obu stronach frontu, z lekką przewagą Rosjan. I to jest fatalna sytuacja, ponieważ oznacza to, że Ukraińcy nie mają już przewagi w dronach ani ilościowej, ani jakościowej - podsumował nasz gość.

/ Michał Czernek / PAP