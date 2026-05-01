Trzy niezidentyfikowane dotąd balony meteorologiczne znaleziono w Iwkowej w powiecie brzeskim w Małopolsce. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, doczepione do nich jest sześć pakunków.

Balony przemytnicze coraz częściej lądują na terytorium Polski / Policja

Mieszkaniec Iwkowej zawiadomił policjantów, że trzy złączone balony zawisły na krzewie przy jednym z płotów między posesjami tej miejscowości. Znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań.

Do białych balonów przymocowany jest pakunek. Składa się z sześciu paczek połączonych czarną folią.

Funkcjonariusze brzeskiej policji wraz ze strażakami zabezpieczyli teren. Przeprowadzili też sprawdzenie pirotechniczne tego obiektu. Nie stanowi zagrożenia.

Balony i pakunek zostały ściągnięte na ziemię. Trwa zbieranie śladów.

Wszystko wskazuje na to, że to balony przemytnicze służące do przerzutu papierosów.