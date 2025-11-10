Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 30-latka, który siłą próbował wciągnąć nastolatkę do pojazdu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania porwania oraz zmuszenia do określonego zachowania.

30-latek próbował wciągnąć nastolatkę do busa, fot. Policja Jelenia Góra





Do zdarzenia doszło 8 listopada około godz. 16.30 na terenie gminy Podgórzyn (woj. dolnośląskie). Nastolatka wracała do domu, gdy kierowca samochodu dostawczego zagadnął ją i zaproponował podwiezienie. Gdy odmówiła, chwycił ją za rękę i próbował wciągnąć do pojazdu, jednak został spłoszony przez świadka zdarzenia.

Policjanci zabezpieczyli, przeanalizowali nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków, co pozwoliło wytypować osobę mogącą mieć związek ze sprawą.

30-latek został zatrzymany dzień po incydencie, 9 listopada, na terenie powiatu kamiennogórskiego. Nie przyznał się do zarzutów. Złożył wyjaśnienia, których prokuratura jednak nie ujawnia. 10 listopada usłyszał zarzut usiłowania porwania oraz zmuszenia do określonego zachowania.

Orzeczono wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju, a także zakaz kontaktowania się z poszkodowaną i zbliżania do niej.

