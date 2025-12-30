Policja szuka 31-letniej Moniki Kani. Pochodząca z gminy Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) kobieta od kilku lat mieszka w Anglii. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi w czasie wakacji.

Zaginiona Monika Kania / Policja

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju informuje, że Monika Kania ma ok. 170 cm wzrostu. Jest szczupła, ma włosy do ramion (ciemny blond), zielone oczy i małe, przylegające uszy.



31-latka pochodzi z miejscowości Skotniki Duże w gminie Busko-Zdrój, ale od 2022 r. mieszka w Southampton w Anglii. Rodzina kobiety ostatni raz miała z nią kontakt w lipcu 2025 r. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa Monika Kania.



Wszyscy, którzy mogą pomóc w odnalezieniu kobiety, proszeni są o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania pod numerem telefonu 47 8045 381 (w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30). Można też stawić się osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 19, telefonować na całodobowy numer telefonu 47 8045 200 lub numer alarmowy 112.

