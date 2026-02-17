Kablowe połączenie elektroenergetyczne Polska-Szwecja będzie nieczynne do końca miesiąca - wynika z najnowszych danych rynkowych NordPool. Z powodu usterki nie działa on od wieczora w środę 11 lutego.
Kabel nie działa od wieczora w środę 11 lutego. Początkowo informowano, że będzie nieczynny do 20 lutego, lecz najnowsze dane wskazują, że problemy potrwają do końca miesiąca.
Zgodnie z informacjami NordPool, ponowne uruchomienie kabla jest przewidziane o północy z soboty 28 lutego na niedzielę 1 marca.
Informując o usterce kabla, polski operator przesyłowy PSE zapewnił, że nie ma to wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, który pracuje stabilnie i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa.
Według pierwszych informacji PSE nic nie wskazuje na to, by awaria była spowodowana celowym działaniem.
Połączenie SwePol Link to linia kablowa prądu stałego (HVDC), zdolne pracować z mocą 600 MW. Ma ponad 250 km, z czego niecałe 240 km biegnie na dnie Bałtyku. Kabel został uruchomiony w 2000 r.