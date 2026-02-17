Ceny ogórków w rosyjskich sklepach wzrosły dwukrotnie od grudnia, osiągając rekordowe poziomy. Sytuacja wywołała falę niezadowolenia wśród konsumentów, a politycy i regulatorzy domagają się wyjaśnień i działań ograniczających dalsze podwyżki. W rosyjskiej przestrzeni publicznej pojawiły się również ironicznie komentarze na temat sytuacji rynkowej.

Ceny ogórków w Rosji podwoiły się od grudnia. Konsumenci i politycy żądają wyjaśnień / Shutterstock

Według oficjalnych statystyk, średnia cena ogórków w Rosji przekroczyła 300 rubli (ok. 3,91 dolara) za kilogram. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia, na których ogórki sprzedawane są nawet za dwukrotność lub trzykrotność tej kwoty.

Ceny ogórków przewyższają już ceny importowanych owoców, takich jak banany.

Skok cen dotknął szczególnie mieszkańców Syberii, gdzie niektóre sklepy wprowadziły limity na liczbę ogórków, które może kupić jeden klient.

Przedstawiciele partii rządzącej Jedna Rosja oraz opozycyjnych ugrupowań, takich jak Sprawiedliwa Rosja i Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, domagają się wyjaśnień od producentów i sprzedawców. Regulator antymonopolowy zwrócił się do nich z prośbą o przedstawienie przyczyn podwyżek.

Niepokoje społeczne w Rosji dotyczą ogórków

Siergiej Mironow, lider Sprawiedliwej Rosji, ironizował, że "tego samego wyjaśnienia użyto w zeszłym roku w przypadku 'złotych' ziemniaków, a teraz mamy 'pozłacane' ogórki". "Co mają zrobić ludzie? Po prostu pogodzić się z tym, że nie stać ich na podstawowe produkty?" - pytał.

Resort rolnictwa tłumaczy wzrost cen sezonowością.

W obliczu wysokich cen, jedna z najpopularniejszych rosyjskich gazet rozdała czytelnikom nasiona ogórków do samodzielnej uprawy. W mediach społecznościowych pojawiają się natomiast głosy oburzenia.

"Ceny ogórków i pomidorów są nie do przyjęcia. Kiedyś mówiono, że jajka są 'złote'. Teraz to ogórki są złote" - napisała jedna z internautek, cytowana przez agencję Reutera.

Bank centralny prognozuje inflację na poziomie do 5,5 proc. w tym roku. Rosjanie skarżą się także na rosnące rachunki za media, ceny paliw, artykułów spożywczych i posiłków w restauracjach.

Opozycyjne partie w Dumie Państwowej sugerują wprowadzenie limitów marż na podstawowe produkty spożywcze. Przedstawiciele rządu uspokajają, że ceny ogórków powinny spaść wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy, a Rosja jest samowystarczalna w ich produkcji. Takie tłumaczenia nie są jednak wystarczające dla wszystkich konsumentów.