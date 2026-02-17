Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie dla firm inwestujących w gospodarkę obiegu zamkniętego. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80 tys. zł na działania minimalizujące zużycie surowców i ilość odpadów.

Ruszył nabór wniosków o granty na Zieloną Produkcję. PARP wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego / Shutterstock

Od wtorku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w programie Inno_LAB "Granty dla Zielonej Produkcji", realizowanym przez PARP. Celem inicjatywy jest wsparcie mikro, małych i średnich firm w transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Model ten zakłada maksymalne wydłużenie cyklu życia produktów poprzez ponowne użycie, naprawę, renowację i recykling.

Program finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Jak podkreśla PARP, środki można przeznaczyć zarówno na audyty procesów produkcyjnych, jak i wdrożenie innowacyjnych technologii czy modernizację parku maszynowego.

Program podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym operatorzy, wybrani przez PARP, pomogą firmom wypracować kierunki zmian w procesach produkcyjnych. W drugim etapie przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Kto może ubiegać się o grant?

O wsparcie mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność na terenie Polski, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, które zobowiążą się do realizacji programu transformacji GOZ w określonym terminie. Maksymalna kwota grantu dla jednego przedsiębiorcy wynosi 80 tys. zł, a łączna pula środków przeznaczonych na program to 2,4 mln zł.

"Nowoczesna produkcja to dziś nie tylko innowacja technologiczna, ale także mądre gospodarowanie zasobami. Chcemy pomóc firmom przełożyć wyzwania środowiskowe na konkretne przewagi rynkowe i realne oszczędności operacyjne. Wierzymy, że GOZ może stanowić atrakcyjny kierunek rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, poszukujących nowych możliwości rynkowych" - podkreślił prezes PARP Krzysztof Gulda.