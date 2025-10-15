15-letnia Vanesa z Olsztyna została odnaleziona - poinformowała policja.

/ Shutterstock

Dziewczyna poszukiwana była od kilku dni. W środę rano w mediach społecznościowych olsztyńska policja poinformowała o zakończeniu akcji. "Nastolatka, która oddaliła się z domu, została odnaleziona" - czytamy.

Co zrobić, gdy zaginie bliska osoba?

Przypominamy, że w przypadku zaginięcia nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze mają obowiązek przyjąć zawiadomienie niezależnie od tego, ile czasu minęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby - informuje portal zaginieni.pl.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w najbliższym komisariacie. Warto wcześniej przygotować jak najwięcej informacji o zaginionej osobie, w tym aktualne zdjęcie oraz dane kontaktowe do osób znajomych, które mogą pomóc w poszukiwaniach.

Po złożeniu zawiadomienia policja powinna potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i wprowadzić dane zaginionej osoby do systemu jeszcze tego samego dnia.