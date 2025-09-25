Awaria magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej w Kielcach. Na miejscu pracują służby techniczne. Przerwy w dostępie i pogorszenie jakości wody mogą dotyczyć ponad 60 proc. odbiorców w mieście.

Awaria magistrali wodociągowej w Kielcach / Shutterstock

Awaria dotyczy magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm przy ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską.

Jak poinformował rzecznik Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak, do uszkodzenia rurociągu doszło najprawdopodobniej podczas robót drogowych prowadzonych w tym miejscu.

Naprawa jest prowadzona przez ekipy techniczne spółki.

Do czasu usunięcia awarii mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości w części miasta, która korzysta z ujęcia w Białogonie.

To ujęcie odpowiada za znaczną część zapotrzebowania Kielc – stanowi około 64 proc. całkowitej ilości wody dostarczanej mieszkańcom.

Po godz. 14.00 rzecznik poinformował, że ciśnienie w mieście wróciło do normy i wszyscy mają wodę.



