Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej na linii kolejowej Wodzisław Śląski – Olza w kierunku czeskiej granicy w Chałupkach wstrzymany został ruch pociągów - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Za pociągi regionalne kursują autobusy, natomiast pociągi międzynarodowe kierowane są objazdami.
Pociągi nie kursują na linii kolejowej Wodzisław Śląski - Olza w kierunku czeskiej granicy w Chałupkach.
Zamiast składów Kolei Śląskich między Chałupkami i Bohuminem a Wodzisławiem jeżdżą autobusy, a pociągi dalekobieżne kierowane są na objazd przez Racibórz.
Sieć trakcyjną uszkodziło powalone przez wiatr drzewo. Usterka ma być usunięta w czwartek po południu.
Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek od kilku godzin w Śląskiem wieje silny wiatr.
Strażacy do południa odnotowali 130 zgłoszeń o skutkach wichur. Najwięcej w Zabrzu, Katowicach i Tarnowskich Górach