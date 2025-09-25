Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej na linii kolejowej Wodzisław Śląski – Olza w kierunku czeskiej granicy w Chałupkach wstrzymany został ruch pociągów - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Za pociągi regionalne kursują autobusy, natomiast pociągi międzynarodowe kierowane są objazdami.

Powalone drzewo wstrzymało ruch pociągów w okolicach Wodzisławia Śląskiego / Shutterstock

Pociągi nie kursują na linii kolejowej Wodzisław Śląski - Olza w kierunku czeskiej granicy w Chałupkach.

Zamiast składów Kolei Śląskich między Chałupkami i Bohuminem a Wodzisławiem jeżdżą autobusy, a pociągi dalekobieżne kierowane są na objazd przez Racibórz.

Sieć trakcyjną uszkodziło powalone przez wiatr drzewo. Usterka ma być usunięta w czwartek po południu.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek od kilku godzin w Śląskiem wieje silny wiatr.

Strażacy do południa odnotowali 130 zgłoszeń o skutkach wichur. Najwięcej w Zabrzu, Katowicach i Tarnowskich Górach