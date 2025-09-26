Policja ze Staszowa (woj. świętokrzyskie) apeluje do kierowców posiadających wideorejestratory o pomoc w zatrzymaniu 63-letniego Józefa Kozoduja. To on w poniedziałek brutalnie zaatakował swoją żonę w Suchowoli, po czym uciekł do pobliskiego lasu.

Od poniedziałku trwają poszukiwania Józefa Kozoduja, fot. zdjęcie ilustracyjne / Piotr Kowala / PAP

"Ogromna prośba do kierowców posiadających kamery w pojazdach. Bardzo prosimy o sprawdzenie nagrań z dnia 22 września w godzinach około 10:30-15:00. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że poszukiwany mężczyzna znalazł się w ich zasięgu. Szczególnie istotne są nagrania z terenu: ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 764 Staszów-Osiek oraz dróg dojazdowych do lasów. Każdy, nawet najmniejszy ślad, może okazać się kluczowy w odnalezieniu poszukiwanego. W przypadku posiadania jakichkolwiek nagrań lub informacji prosimy o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Staszowie lub pod numerem alarmowym 112" - czytamy w komunikacie.

Józef Kozoduj poszukiwany za usiłowanie zabójstwa

Do ataku doszło w poniedziałek w Suchowoli w gminie Osiek. Ranna kobieta trafiła do szpitala - obecnie jej stan lekarze określają jako stabilny. Śledczy przekazali, że 63-latek usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.

Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, waży około 85 kg. Ma krótkie, ciemne, siwiejące włosy, ciemne oczy i charakterystyczną bliznę po oparzeniu w okolicy ust i żuchwy. W chwili napaści ubrany był w granatowe spodnie z paskami po bokach, czarną koszulkę z krótkim rękawem z napisem "MIŚ" oraz gumowce. Policja ostrzega, że poszukiwany może być niebezpieczny i apeluje, by nie podejmować prób zatrzymania go na własną rękę.

Poszukiwania trwają już piątą dobę. W akcji bierze udział ponad stu funkcjonariuszy, wspieranych przez strażaków. Wykorzystywane są psy tropiące, śmigłowiec, quady, nowoczesne drony oraz płetwonurkowie, którzy sprawdzają okoliczne akweny. Funkcjonariusze cały czas przeczesują tereny leśne.

W środę Sąd Rejonowy w Staszowie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt wobec Józefa Kozoduja. Ponieważ mężczyzna wciąż pozostaje na wolności, decyzję sąd wydał zaocznie. Już wcześniej wystawiono za nim list gończy.

Dom napastnika znajduje się pod całodobowym nadzorem. Każdy, kto posiada informacje na temat miejsca pobytu Józefa Kozoduja, proszony jest o niezwłoczny kontakt z policją pod numerem alarmowym 112.