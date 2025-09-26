W najbliższy weekend, 27-28 września, pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej muszą przygotować się na poważne zmiany w kursowaniu pociągów. Przewoźnik wprowadza specjalny rozkład jazdy i zmienioną organizację ruchu na całej linii. Powodem są prace modernizacyjne i dostawa nowych szyn.

W weekend 27-28 września na całej linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu / Shutterstock

W związku z modernizacją szlaku kolejowego, w weekend zostanie wyłączony z ruchu tor nr 1 na odcinku od stacji Komorów do stacji Podkowa Leśna Główna.

"Ograniczenia w ruchu są związane z dostawą nowych szyn oraz koniecznością ich rozwiezienia i wyładunku wzdłuż zamykanego toru nr 1 na odcinku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną" - poinformował przewoźnik.

W tym czasie ruch pociągów na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Zachodnia, w tym przez stację Podkowa Leśna Główna, będzie prowadzony w obu kierunkach wyłącznie po czynnym torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy).



Zmiany w kursowaniu pociągów i częstotliwości

Na całej linii WKD obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy. Pociągi na trasie Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska będą kursować co 40 minut w każdym kierunku.

Połączenia do Milanówka obsłużą pociągi w krótszych relacjach, rozpoczynające lub kończące bieg na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia. Częstotliwość kursowania na tych relacjach wyniesie 40-80 minut.

Przewoźnik podkreśla, że przesiadka na pociągi do Milanówka będzie możliwa wyłącznie na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia. Czas oczekiwania na przesiadkę wyniesie 6 minut.

"Czas przesiadki traktowany jest jako przejściowy i nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu" - zapewnia WKD.



Szczegóły organizacji ruchu na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia

Pociągi w relacjach do Warszawy Śródmieście WKD oraz Grodziska Mazowieckiego Radońska będą odjeżdżały z peronu nr 1 (peron prawy względem torowiska patrząc w kierunku Warszawy).

Z peronu nr 2 (peron prawy względem torowiska patrząc w kierunku Grodziska Mazowieckiego) będą odjeżdżały pociągi wyłącznie w relacji do przystanku Milanówek Grudów. Przy tym peronie będą kończyły bieg pociągi z Milanówka, a po zmianie kabiny maszynisty będą oczekiwać na odjazd w kierunku przeciwnym.



"W okresie ograniczeń na linii WKD, obowiązywać będzie honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście" - poinformowała WKD.

