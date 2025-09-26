Genetycy i hematolodzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie opracowali nową metodę diagnozowania nowotworów krwi. Stworzyli test, który pozwala nie tylko szybciej i taniej niż dotychczas przeanalizować cechy genów immunoglobulin, ale także określić jak będzie się rozwijać choroba.

Prace nad nową metodę diagnozowania przewlekłej białaczki limfocytowej trwały dwa lata. Za koncepcję i opracowanie testu TAG-CLL odpowiadała dr n. med. Marzena Wojtaszewska, specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej i kierownik Pracowni Biologii Molekularnej w rzeszowskim szpitalu uniwersyteckim.

Metoda TAG-CLL służy do określenia agresywności białaczki. Za pomocą testu odczytujemy sekwencję genu immunoglobuliny i wnioskujemy, czy ten gen jest zmutowany, czy nie. Na tej podstawie możliwe jest określenie rokowań pacjenta - tłumaczyła PAP dr n. med. Marzena Wojtaszewska.

Metoda TAG-CLL skraca czas oczekiwania na wyniki testu z miesiąca do dwóch tygodni. Takie badanie genetyczne jest też tańsze o około 20 proc., a więc bardziej dostępne dla pacjentów onkologicznych. Zwykle kosztuje kilka tysięcy złotych.



Przeszkoliliśmy genetyków z innych dużych szpitali

Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęstszy nowotwór krwi u osób dorosłych. Dzięki nowej metodzie wdrożonej w naszym szpitalu szybko uzyskujemy informacje pozwalające na zastosowanie u pacjentów nowoczesnej, bezpiecznej i skutecznej terapii - podkreśla prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, kierownik Kliniki Hematologii szpitala uniwersyteckiego, współautor projektu.

W opracowaniu testu uczestniczyli także naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki ich wsparciu udało się pozyskać fundusze na badania i przeprowadzić niezbędne testy. Następnie przeszkoliliśmy genetyków z innych dużych szpitali w zakresie naszej techniki - dodała Wojtaszewska.

Po serii warsztatów z nowej metody zaczęły korzystać inne laboratoria, m.in. ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Rozwój nowoczesnej diagnostyki genetycznej to jeden z naszych priorytetów. Sukcesy takie jak ten dowodzą, że Rzeszów jest na dobrej drodze, by stać się liderem w zakresie diagnostyki molekularnej u pacjentów onkologicznych - powiedział dyrektor rzeszowskiego szpitala Marcin Rusiniak.

Praca naukowa opisująca nową metodę diagnozowania przewlekłej białaczki została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie The Journal of Molecular Diagnostics.