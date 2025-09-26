Wczesnym rankiem w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) doszło do tragicznego pożaru mieszkania w trzypiętrowym budynku. Zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem.

Około godziny 4:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na drugim piętrze trzypiętrowego budynku w Dąbrowie Górniczej.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się sześć osób. Niestety, w płonącym mieszkaniu znajdowały się dwie osoby.



Strażacy wyprowadzili mężczyznę, jednak kobiety nie udało się już uratować.

Wstępne ustalenia: Zaprószenie ognia

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia. Akcja gaśnicza zakończyła się po godz. 6.00 rano.

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.