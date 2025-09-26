Wczesnym rankiem w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) doszło do tragicznego pożaru mieszkania w trzypiętrowym budynku. Zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem.
Około godziny 4:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na drugim piętrze trzypiętrowego budynku w Dąbrowie Górniczej.
Jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się sześć osób. Niestety, w płonącym mieszkaniu znajdowały się dwie osoby.
Strażacy wyprowadzili mężczyznę, jednak kobiety nie udało się już uratować.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia. Akcja gaśnicza zakończyła się po godz. 6.00 rano.
Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.