Rekordowa liczba ponad 70 kotów czeka na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Pracownicy placówki tłumaczą to przede wszystkim wakacjami. Wiele osób wyjeżdża i porzuca kota albo psa.

Zwierzaki ze schroniska w Kielcach czekają na adopcję / Michał Dobrołowicz / RMF FM

To są zwierzęta, które zazwyczaj są podrzucane pod bramę schroniska albo są znajdowane na terenie miasta, czasami są w śmietnikach, czasami są przywiązane. Z roku na rok przybywa kotów w schroniskach. To są przede wszystkim kocięta, mamy około pięćdziesięciu kotów, które nie mają jeszcze trzech miesięcy. Jest ich aż tak dużo ze względu na to, że wiele osób nie decyduje się na kastrację zwierząt - opisuje Bartosz Mrozik ze Schroniska w Kielcach.

Schronisko potrzebuje obecnie materiałów takich jak koce czy ręczniki. Potrzebny jest też pellet, który jest wykorzystywany jako żwirek dla kotów - dodaje Bartosz Mrozik.

>>> TUTAJ MOŻESZ ZOBACZYĆ ZDJĘCIA ZWIERZĄT, KTÓRE CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ

Nie przyjmujemy wypełnionych kołder i poduszek. Zależy nam na materiałach cienkich, które wykorzystujemy jako legowiska dla kotów albo używamy ich do czyszczenia klatek dla zwierząt - opisuje Bartosz Mrozik.

Mamy wiele kociąt, które czekają na adopcję. Zachęcamy wszystkich do adopcji kotów i psów ze schroniska. Jest to miejsce, gdzie można znaleźć zwierzaki, które potrzebują pomocy i liczą na wsparcie w znalezieniu swojego miejsca na ziemi - podkreśla.