"Andy Sachs 2025". Tak Anne Hathaway podpisała swoje nowe zdjęcie Instagramie. Słynna aktorka wrzuciła fotografię z planu drugiej części filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Jest też krótkie video, a na nim aktorka w kolorowej sukience i kapeluszu pojawia się przy wielkiej czarnej cyfrze "dwa". Premiera równo 20 lat po pierwszej odsłonie, zaplanowano ją na 1 maja 2026 roku.

Anne Hathaway na zdjęciu z maja 2025 roku / Matt Crossick / PAP/PA

Zdjęcia do wyczekiwanej przez fanów produkcji ruszyły pod koniec czerwca. Na planie do Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, którzy powrócą do swoich ról, dołączył Kenneth Branagh. Laureat Oscara zagra kolejnego męża Mirandy Priestly, którą ponownie gra Streep. Nowych bohaterów zagrają m.in Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux oraz siostra Timothée Chalameta, Pauline.

"Diabeł ubiera się u Prady" to ekranizacja bestsellerowej książki Lauren Weisberger. Film z 2006 roku to historia granej przez Anne Hathaway początkującej dziennikarki, która otrzymuje pracę asystentki legendarnej szefowej prestiżowego magazynu modowego "Runway". Demoniczna Miranda Priestly była ponoć wzorowana na postaci redaktor naczelnej amerykańskiego "Vogue’a" Annie Wintour. Za tę rolę Meryl Streep dostała Złoty Glob i nominację do Oscara.

Drugą część reżyseruje ponownie David Frankel, a scenariusz napisała współpracująca z nim przy tworzeniu pierwszej części Aline Brosh McKenna. Tym razem główną bohaterką ma być Miranda.

Szefowa magazynu "Runway" walczy o pismo w obliczu postępującego kryzysu prasy drukowanej. Prawdziwym wyzwaniem okaże się dla Mirandy konfrontacja z graną przez Emily Blunt byłą asystentką. Niegdyś nią pomiatała, a dziś walczy o jej względy, bo była asystentka jest dziś bardzo ważną dyrektorką w wielkim koncernie modowym.

Prace na planie filmowym trwają. Kontynuacja kinowego przeboju ma szansę powtórzyć kasowy sukces pierwszej części, który zarobił na świecie 326 milionów dolarów.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" do kin ma trafić 1 maja 2026 roku.