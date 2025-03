19 lat trwała przerwa w regularnym kursowaniu pociągów pomiędzy Kielcami a Sandomierzem. W niedzielę w tę trasę ruszył pierwszy pociąg, przywracając tym samym codzienne połączenia. Stało się to możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej nr 25.

Dworzec Kielce Główne / Piotr Polak / PAP

Podróżni w ostatnich latach mogli korzystać jedynie z wakacyjnych weekendowych połączeń. Teraz na tej trasie uruchomiono dwa bezpośrednie pociągi dziennie.

To kolejny krok w zakresie likwidowania białych plam i tworzenia spójnego systemu komunikacyjnego - powiedział podczas niedzielnego briefingu prasowego członek zarządu województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Jak podkreślił, regularne kursy kolejowe na trasie Kielce-Sandomierz wracają po 19 latach.

W nowej ofercie rozkładu jazdy znalazły się cztery pary pociągów obsługujących Sandomierz, w tym: Kielce Główne-Sandomierz (codziennie o 7.10 i 15.55); Ostrowiec Świętokrzyski-Sandomierz (codziennie, odjazd o 4.17 w dni robocze i 4.38 w weekendy); Skarżysko-Kamienna - Sandomierz (kursuje od poniedziałku do piątku o 10.44). Podróż powrotna również będzie realizowana codziennie, w tym m.in. o 18.32 z Sandomierza do Kielc.

Potrzebna była modernizacji linii nr 25

Powrót połączeń był możliwy dzięki zakończonej modernizacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz. Jak poinformował Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestycja o wartości ponad 678 mln zł netto obejmowała wymianę 105 km torów, budowę 108 obiektów inżynieryjnych oraz modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym.

Dzięki zakończeniu prac zwiększamy prędkość pociągów na tym odcinku do 120 km/h, co skróci czas podróży. Pociągi dalekobieżne z Rzeszowa do Warszawy będą teraz docierać na miejsce 19 minut szybciej - poinformował Hamarnik.

W ramach inwestycji, współfinansowanej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, zmodernizowano 35 peronów, dostosowując je do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. W ramach projektu przebudowano również stacje i przystanki w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jakubowicach, Wąchocku i Kunowie - zaznaczył przedstawiciel PKP PLK.

Podróż na trasie Kielce-Sandomierz zajmie teraz 2 godziny i 10 minut, natomiast ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza - 1 godzinę i 30 minut. Z nowego połączenia skorzystają również mieszkańcy Ćmielowa, Ożarowa, Jakubowic i Dwikóz.