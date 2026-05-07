Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie do Stanów Zjednoczonych. Narodowy przewoźnik cztery razy w tygodniu będzie wykonywał loty do San Francisco.

Z całą pewnością jest to połączenie o charakterze biznesowym, ponieważ to tutaj mieści się Dolina Krzemowa - powiedział w San Francisco naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu Michał Fijoł, prezes LOT.

Tłumaczy jednak, że San Francisco ma też ogromne walory turystyczne.

To jest coś, co z całą pewnością będzie przyciągało pasażerów z Polski, ale nie tylko z Polski, bo to nie jest tylko połączenie pomyślane wyłącznie dla Warszawy i wyłącznie dla tych naszych największych polskich miast, które łączą się przez Warszawę. To także połączenie dla całej Europy Środkowej i Wschodniej - zaznaczył.

Polska jest rosnącą gwiazdą gospodarczą, ale cała Europa Środkowo Wschodnia w tej chwili zyskuje na znaczeniu gospodarczym i potrzebuje tego połączenia z San Francisco - powiedział prezes LOT naszemu korespondentowi w czasie uroczystości inaugurującej połączenie.

Jak dodał prezes Fijoł, San Francisco to też ogromne zaplecze akademickie i uniwersytety, gdzie gości coraz więcej Polaków.

Mamy nadzieję, że to połączenie przybliży Warszawę i Polskę jeszcze bardziej do Kalifornii i San Francisco - podkreśla Paulina Kapuścińska Konsul Generalna z Los Angeles. Pod ten okręg konsularny podlega San Francisco.

Wiem, że zainteresowanie tym połączeniem jest ogromne - zaznaczyła.

LOT liczy nie tylko na turystów i Polonię mieszkającą w tej części Stanów Zjednoczonych, ale i na ruch biznesowy do pobliskiej Doliny Krzemowej. Polska dyplomatka pracująca w Kalifornii wskazuje też na duże zainteresowanie podróżami do Polski.

Do Polski przyjeżdża już bardzo dużo amerykańskich turystów, ale również przedsiębiorców z Kalifornii - podkreśliła Paulina Kapuścińska. Wczoraj, w dniu inauguracji nowego połączenia lotniczego, z okazji obchodzonego kilka dni temu Święta Narodowego Trzeciego Maja i rozpoczęcia lotów do San Francisco przez Polskie Linie Lotnicze LOT, na budynku urzędu miejskiego powiewała biało-czerwona flaga.

W czasie uroczystości w urzędzie miasta San Francisco przedstawiciele burmistrza mówili, że połączenie Polskich Linii Lotniczych LOT przybliży San Francisco i Warszawę, a co za tym idzie Kalifornię i Polskę.

Późnym wieczorem na lotnisku w San Francisco wylądowała maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT.

Cieszymy się, że mogliśmy lecieć lotem inauguracyjnym. Teraz czas wynająć samochód i ruszamy w podróż po parkach narodowych w Kalifornii - mówił jeden z pasażerów, który przyleciał do San Francisco ze swoją żoną. To podróż z okazji rocznicy ślubu - dodał.

Pasażerowie, którzy wybierali się do Warszawy mówili natomiast, że w końcu nie będą musieli przesiadać się w Europie.

W uroczystości inauguracji połączenia lotniczego między Warszawą a San Francisco wziął udział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowski na lotnisku w San Francisco zapowiedział rozszerzenie siatki połączeń LOT-u w Stanach Zjednoczonych. Poza środowym inauguracyjnym lotem do San Francisco polskie linie pracują nad uruchomieniem połączeń do Waszyngtonu, Bostonu, Dallas i Houston.

Klimczak odniósł się też do obaw związanych z wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie na lotnictwo.



Nie obawiam się o pozycję LOT-u - powiedział, wskazując na współpracę z Orlenem w zakresie dostaw paliw. Kryzysy omijamy z daleka, także ten związany z paliwami - dodał.