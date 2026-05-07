Groźny pożar w Czajkowie (Wielkopolskie). Już blisko stu strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożaru magazynu energii z akumulatorami dużej mocy.

Pożar magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie / KP PSP Ostrzeszów /

Poważny pożar wybuchł w magazynie energii z akumulatorami dużej mocy w Czajkowie (woj. wielkopolskie).

Pożarem objęty jest kontenerowy magazyn o wadze 18 ton, wyposażony w akumulatory o dużej mocy.

W czwartek rano strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze akumulatorów dużej mocy o łącznej mocy 2 MW (ponad 107 tys. ogniw), znajdujących się w ok. 18-tonowym kontenerowym magazynie energii w miejscowości Czajków w powiecie ostrzeszowskim.

Jak przekazał RMF FM kapitan Radosław Gatkowski z ostrzeszowskiej straży, na miejsce wezwano specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów.

Jest to taki kontener morski, w którym jest usytuowana bateria o dużej mocy - powiedział Gatkowski. Panuje duże zadymienie. Pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi. Strażacy schładzają tę baterię - wyjaśnił.

Od rana mimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar się rozwijał. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków - poinformowała wielkopolska straż pożarna.

Jak informują strażacy, skala pożaru jest duża. W kontenerze znajduje się około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych. Dla porównania - bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 ogniw. Oznacza to, że mamy do czynienia z odpowiednikiem ponad 2 tys. hulajnóg elektrycznych.

W odległości około 500 metrów od miejsca, gdzie prowadzona jest akcja gaśnicza, znajduje się szkoła podstawowa. Na czas działań strażaków wydano zakaz opuszczania budynku.

