Na parkingu Centrum Komunikacyjnego przy ul. Czarnowskiej w Kielcach zamontowano dwanaście podwójnych stacji ładowania autobusów elektrycznych. Inwestycja umożliwi stworzenie tymczasowej bazy dla 24 nowych "elektryków", które już w maju wyjadą na miejskie trasy.

Kielce: Zamontowano ładowarki dla autobusów elektrycznych

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Prace nad infrastrukturą rozpoczęły się w lutym w ramach projektu "Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania". Najpierw powstała stacja transformatorowa i sieć zasilająca, a teraz zakończono montaż ładowarek oraz wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdów.



Nowe autobusy Solaris Urbino 12 Electric wyposażone będą w baterie o pojemności 500 kW, co pozwoli na przejechanie do 300 km na jednym ładowaniu. Ładowanie odbywać się będzie prądem stałym o mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW.

Od maja elektryczne Solarisy obsłużą linie: 13, 24, 103, 108, 112, 114 oraz 0W i 0Z.

Docelowo stała baza dla autobusów elektrycznych powstanie między ulicami Kolberga i Hożą. ZTM planuje uruchomienie obiektu na przełomie 2027 i 2028 roku.

Projekt "Zielony transport publiczny w Kielcach" jest współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita wartość inwestycji przekracza 85 mln zł.



