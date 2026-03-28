Modena, położona w północnych Włoszech, to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z luksusem. Słynie z produkcji najszlachetniejszego octu balsamicznego, który jest tu cenniejszy niż wino, a także z bogatej historii motoryzacyjnej i wyjątkowej sceny kulinarnej. To idealny kierunek na weekendowy wyjazd dla miłośników dobrego jedzenia, sztuki i włoskiego stylu życia.

Modena to miasto znane z produkcji luksusowego octu balsamicznego DOP, który jest tu bardziej ceniony niż wino.

To miejsce narodzin Ferrari, a także dom dla wybitnych szefów kuchni, takich jak Massimo Bottura, oraz słynnego tenora Luciano Pavarottiego.

Zwiedzający mogą liczyć na wyjątkowe atrakcje: od muzeów motoryzacji, przez średniowieczne zabytki, po wyśmienite restauracje i lokalne targi.

Miasto, gdzie ocet balsamiczny jest cenniejszy niż wino

Modena, położona w sercu regionu Emilia-Romania, uchodzi za jedno z najbardziej eleganckich i wyrafinowanych miast we Włoszech. To właśnie tutaj powstaje najsłynniejszy na świecie ocet balsamiczny, którego produkcja wymaga wieloletniego dojrzewania i ogromnej precyzji. Tradycyjny ocet balsamiczny z Modeny (DOP) jest tak ceniony, że jego wartość przewyższa nawet najlepsze wina. 100-mililitrowa butelka tego czarnego złota może kosztować nawet kilkaset złotych, a lokalni mistrzowie kuchni, w tym Massimo Bottura, traktują go jak najcenniejszy składnik swoich potraw.

Motoryzacyjne serce Włoch

Modena to nie tylko kulinarne doznania, ale także mekka dla miłośników motoryzacji. To tutaj Enzo Ferrari zbudował swój pierwszy samochód, a w okolicznej Motor Valley swoje siedziby mają takie marki jak Lamborghini, Maserati, Ducati czy Pagani. Miasto oferuje dwa niezwykłe muzea Ferrari - jedno poświęcone życiu założyciela marki, drugie, w pobliskim Maranello, prezentujące legendarną kolekcję supersamochodów. Dla fanów motoryzacji dostępne są także symulatory jazdy oraz wycieczki po fabryce i torze wyścigowym.

Średniowieczne centrum i kulturalne dziedzictwo

Spacerując po Modenie, można poczuć ducha średniowiecza. Kompaktowe, eleganckie centrum miasta zachwyca zabytkami - od XII-wiecznej katedry, przez imponującą wieżę Ghirlandina, po Piazza Grande, gdzie wieczorami mieszkańcy i turyści spotykają się na tradycyjnej włoskiej passeggiacie. Warto odwiedzić Galleria Estense z dziełami takich mistrzów jak Velazquez, El Greco czy Tintoretto oraz zobaczyć unikatowy Cantino Planisphere - jedną z najstarszych map Nowego Świata.

Kulinarna podróż po Modenie

Miasto słynie z wyjątkowej sceny gastronomicznej. Na targu Albinelli od rana można próbować lokalnych specjałów: tradycyjnych tortellini, chrupiących gnocchi fritti czy tigelle z kremowym serkiem i mortadelą. Bar Schiavoni przyciąga tłumy swoimi kanapkami z cotechino, a w okolicznych kawiarniach można spróbować oryginalnych koktajli na bazie lambrusco i octu balsamicznego. Na szczególną uwagę zasługuje restauracja Cavallino, prowadzona przez Massimo Botturę, która zdobyła gwiazdkę Michelin i serwuje dania inspirowane motoryzacyjną historią miasta.

Noclegi z charakterem

Modena oferuje szeroki wybór miejsc noclegowych - od luksusowych hoteli w zabytkowych pałacach, przez butikowe pensjonaty z widokiem na dachy miasta, po eleganckie agroturystyki, gdzie można skosztować lokalnych przysmaków i wziąć udział w degustacji octu balsamicznego. Szczególną atrakcją jest pobyt w Casa Maria Luigia - wiejskiej rezydencji Massimo Bottury, która przyciąga miłośników kuchni z całego świata.

Jak zaplanować podróż do Modeny?

Najbliższe lotnisko znajduje się w Bolonii, skąd do Modeny można dotrzeć pociągiem w zaledwie 20 minut. Centrum miasta jest kompaktowe i łatwe do zwiedzania pieszo, jednak warto rozważyć wynajem samochodu, aby odkryć okoliczne winnice i miasteczka regionu Emilia-Romania. Modena to także doskonała baza wypadowa do takich miast jak Parma, Ferrara czy Ravenna.

źródło: thetimes.com