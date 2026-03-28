Modena, położona w północnych Włoszech, to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z luksusem. Słynie z produkcji najszlachetniejszego octu balsamicznego, który jest tu cenniejszy niż wino, a także z bogatej historii motoryzacyjnej i wyjątkowej sceny kulinarnej. To idealny kierunek na weekendowy wyjazd dla miłośników dobrego jedzenia, sztuki i włoskiego stylu życia.
- Modena to miasto znane z produkcji luksusowego octu balsamicznego DOP, który jest tu bardziej ceniony niż wino.
- To miejsce narodzin Ferrari, a także dom dla wybitnych szefów kuchni, takich jak Massimo Bottura, oraz słynnego tenora Luciano Pavarottiego.
- Zwiedzający mogą liczyć na wyjątkowe atrakcje: od muzeów motoryzacji, przez średniowieczne zabytki, po wyśmienite restauracje i lokalne targi.
Modena, położona w sercu regionu Emilia-Romania, uchodzi za jedno z najbardziej eleganckich i wyrafinowanych miast we Włoszech. To właśnie tutaj powstaje najsłynniejszy na świecie ocet balsamiczny, którego produkcja wymaga wieloletniego dojrzewania i ogromnej precyzji. Tradycyjny ocet balsamiczny z Modeny (DOP) jest tak ceniony, że jego wartość przewyższa nawet najlepsze wina. 100-mililitrowa butelka tego czarnego złota może kosztować nawet kilkaset złotych, a lokalni mistrzowie kuchni, w tym Massimo Bottura, traktują go jak najcenniejszy składnik swoich potraw.
Modena to nie tylko kulinarne doznania, ale także mekka dla miłośników motoryzacji. To tutaj Enzo Ferrari zbudował swój pierwszy samochód, a w okolicznej Motor Valley swoje siedziby mają takie marki jak Lamborghini, Maserati, Ducati czy Pagani. Miasto oferuje dwa niezwykłe muzea Ferrari - jedno poświęcone życiu założyciela marki, drugie, w pobliskim Maranello, prezentujące legendarną kolekcję supersamochodów. Dla fanów motoryzacji dostępne są także symulatory jazdy oraz wycieczki po fabryce i torze wyścigowym.
Spacerując po Modenie, można poczuć ducha średniowiecza. Kompaktowe, eleganckie centrum miasta zachwyca zabytkami - od XII-wiecznej katedry, przez imponującą wieżę Ghirlandina, po Piazza Grande, gdzie wieczorami mieszkańcy i turyści spotykają się na tradycyjnej włoskiej passeggiacie. Warto odwiedzić Galleria Estense z dziełami takich mistrzów jak Velazquez, El Greco czy Tintoretto oraz zobaczyć unikatowy Cantino Planisphere - jedną z najstarszych map Nowego Świata.
Miasto słynie z wyjątkowej sceny gastronomicznej. Na targu Albinelli od rana można próbować lokalnych specjałów: tradycyjnych tortellini, chrupiących gnocchi fritti czy tigelle z kremowym serkiem i mortadelą. Bar Schiavoni przyciąga tłumy swoimi kanapkami z cotechino, a w okolicznych kawiarniach można spróbować oryginalnych koktajli na bazie lambrusco i octu balsamicznego. Na szczególną uwagę zasługuje restauracja Cavallino, prowadzona przez Massimo Botturę, która zdobyła gwiazdkę Michelin i serwuje dania inspirowane motoryzacyjną historią miasta.
Modena oferuje szeroki wybór miejsc noclegowych - od luksusowych hoteli w zabytkowych pałacach, przez butikowe pensjonaty z widokiem na dachy miasta, po eleganckie agroturystyki, gdzie można skosztować lokalnych przysmaków i wziąć udział w degustacji octu balsamicznego. Szczególną atrakcją jest pobyt w Casa Maria Luigia - wiejskiej rezydencji Massimo Bottury, która przyciąga miłośników kuchni z całego świata.
Najbliższe lotnisko znajduje się w Bolonii, skąd do Modeny można dotrzeć pociągiem w zaledwie 20 minut. Centrum miasta jest kompaktowe i łatwe do zwiedzania pieszo, jednak warto rozważyć wynajem samochodu, aby odkryć okoliczne winnice i miasteczka regionu Emilia-Romania. Modena to także doskonała baza wypadowa do takich miast jak Parma, Ferrara czy Ravenna.
źródło: thetimes.com