Już 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, mieszkańcy Kielc ponownie będą mogli korzystać z Kieleckiego Roweru Miejskiego. Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym sezonie system zostanie rozbudowany o dwie nowe stacje.

Obecnie trwają ostatnie prace serwisowe i konserwacyjne. W najbliższych dniach na 57 stacjach w całym mieście pojawi się łącznie 300 rowerów, w tym: 255 tradycyjnych, 30 elektrycznych, 10 elektrycznych rowerów cargo oraz 5 tandemów.

Nowe stacje pojawią się przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Żeromskiego oraz przy ul. Orląt Lwowskich. O rozbudowę systemu wnioskowali mieszkańcy.

Start sezonu zainauguruje rowerowa wycieczka zapowiadająca geofestiwal Kielce. Uczestnicy spotkają się 21 marca o godzinie 11:00 na Rynku i wspólnie wyruszą na Kadzielnię. W wydarzeniu wezmą udział m.in. zawodnicy Industrii Kielce.

MOSiR zachęca mieszkańców do korzystania z rowerów miejskich jako wygodnego środka transportu i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.