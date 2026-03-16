Miasto Kielce ogłosiło przetarg na modernizację stadionu Korony Kielce. To efekt realizacji projektu "Żółto-czerwona Arena dla każdego", który zwyciężył w ubiegłorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejszym elementem inwestycji będzie wymiana ponad 10 tysięcy stadionowych siedzisk na nowe, w klubowych, żółto-czerwonych barwach.

Na trybunie telewizyjnej, od strony Alei Legionów, z białych i czarnych krzesełek utworzony zostanie napis "Korona Kielce". Dodatkowo, na wniosek zarządu klubu, wymienione zostaną kolejne fotele na sektorach VIP, co ma poprawić komfort oglądania meczów przez sponsorów i partnerów klubu. To ważne, by rozwijać potencjał biznesowy klubu - podkreśla Tomasz Porębski, zastępca prezydent Kielc.

Istotnym elementem inwestycji będzie także montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwi dostęp na koronę stadionu od strony ulicy Ściegiennego. Zapewnianie dostępności to jeden z naszych priorytetów - dodaje Porębski.

Przetarg prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Zadanie podzielono na trzy części: dostawę i montaż nowych krzesełek, instalację platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymianę foteli na sektorach VIP. Oferty można składać do 18 marca. Jeśli przetarg zakończy się sukcesem, prace zostaną przeprowadzone w przerwie między sezonami.

Projekt zdobył 3 490 głosów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2025. Wcześniej, w ramach KBO 2021, wymieniono już część siedzisk na trybunie telewizyjnej od strony Al. Legionów.