Pisarz Edmund Niziurski, autor m.in. Księgi urwisów" oraz "Sposobu na Alcybiadesa", został patronem roku 2025 w Kielcach. Uchwałę w tej sprawie jednomyślnie podjęli w radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. W tym roku przypada setna rocznica urodzin pisarza.

Edmund Niziurski / Piotr Polak / PAP

W nadzwyczajnej sesji Rady Miasta uczestniczyła rodzina pisarza, w tym jego córki, które podkreślały znaczenie Kielc w życiu ich ojca.

Został kielczaninem i był nim przez całe życie. Tutaj rozpoczęła się jego edukacja. Uczyli go wspaniali nauczyciele, a potem ten obraz szkoły - wcale nie takiej strasznej dla dzieci, raczej przyjaznej - przewijał się przez całą jego twórczość. Akcja wielu jego książek rozgrywała się w Górach Świętokrzyskich. To była jego ojczyzna. Później przeprowadził się do Warszawy i pokochał to miasto, ale Kielce na zawsze pozostały w centrum jego serca - mówiły Anna Niziurska-Włodarska i Agnieszka Nizurska.

Mimo przeprowadzki do Warszawy w 1952 roku, Niziurski często wracał na Kielecczyznę, gdzie spędzał wakacje nad zalewem Rejów w Skarżysku-Kamiennej.

Kielce i region świętokrzyski były istotnym tłem dla jego twórczości. Akcja wielu książek, takich jak "Sposób na Alcybiadesa" i "Księga urwisów", nawiązuje do jego doświadczeń z młodości. Wątki regionalne pojawiają się także w twórczości dla dorosłych, np. w powieściach "Salon wytrzeźwień" i "Eminencje i bałłabancje".

Pomysłodawcą obchodów setnej rocznicy urodzin Niziurskiego był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jak podkreśliła rektor uczelni, prof. Beata Wojciechowska, dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstaną inicjatywy upamiętniające pisarza, takie jak galeria postaci i mapa miejsc związanych z jego życiem.

Jesteśmy zaszczyceni, że Rada Miasta i instytucje miejskie chcą z nami współpracować, oddając hołd twórczości tak wybitnego pisarza, dramaturga i publicysty, który był silnie związany z Kielcami i naszym regionem - powiedziała.

W ramach obchodów zaplanowano także wydarzenia w miejskich instytucjach, w tym wystawę w Muzeum Zabawek i Zabawy, prezentującą pamiątki po pisarzu oraz nowe interpretacje jego twórczości. Uniwersytet Jana Kochanowskiego zorganizuje ogólnopolską konferencję naukową, a Miejska Biblioteka Publiczna - debatę "Niziurski dla dorosłych". Planowane są także pokazy filmowe, spotkania, pikniki i gry terenowe inspirowane jego książkami.

Edmund Niziurski urodził się 10 lipca 1925 roku w Kielcach, gdzie spędził dzieciństwo. Był autorem 26 powieści, zbioru reportaży i ośmiu zbiorów opowiadań, które doczekały się łącznie 251 wydań w latach 1951-2013.