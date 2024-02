Były poseł KO Adam Cyrański będzie kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Kielc - ogłosili w poniedziałek liderzy lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. "Wprowadzę Kielce na tory rozwoju" - powiedział Cyrański.

Były poseł KO będzie kandydatem Trzeciej Drogi / Leszek Szymański / PAP

"Kielce wymagaj zarządzania, nie administrowania. Kielce wymagają działań, nie obietnic. Kielce potrzebują nowej energii. Mając to wszystko na uwadze, podjąłem decyzję o wystartowaniu w wyścigu o fotel prezydenta. Jestem przekonany, że jestem osobą, która wprowadzi Kielce na właściwe tory rozwoju" - powiedział w poniedziałek Adam Cyrański.

Kandydat zwrócił uwagę, że Kielce w różnych rankingach tracą do innych miast wojewódzkich. Jego zdaniem dzieje się tak, ponieważ brak jest działań, "aby wyrwać nas z tego zamkniętego kręgu braku perspektyw". "Wiem, że zmienimy Kielce na lepsze" - dodał.

Poseł Rafał Kasprzyk (Polska 2050-TD) poinformował, że Trzecia Droga w województwie świętokrzyskim przedstawi wspólne listy nie tylko do sejmiku, ale również rady miasta Kielce. "Zdecydowaliśmy, że nasze środowisko będzie powiększone o osoby z ruchów społecznych i obywatelskich zaangażowanych w życie miasta" - powiedział Kasprzyk.

Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes PSL, powiedział, że w wielu wspólnotach lokalnych "mamy do czynienia ze skupianiem się na jałowych konfliktach politycznych". "Jako Trzecia Droga uważamy, że trzeba przywrócić województwu świętokrzyskiemu i Kielcom dynamikę rozwoju społecznego" - powiedział Jarubas.

Natomiast Adama Cyrańskiego określił jako "człowieka sukcesu". "Nasze miasto i województwo tego sukcesu potrzebuje, potrzebuje nowych impulsów i sprawnego zarządzania i wierzymy, że będziesz takim prezydentem" - zwrócił się do Cyrańskiego.

Kim jest kandydat Trzeciej Drogi?

Adam Cyrański ma 64 lata, jest przedsiębiorcą, współzałożycielem wydawnictwa MAC Edukacja. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu świętokrzyskim z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej Ryszarda Petru. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 12 tys. 120 głosów. W 2018 r. wystąpił z Nowoczesnej, a w lipcu 2019 przystąpił do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W wyborach do Sejmu w 2019 r. uzyskał poselską reelekcję, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej i otrzymując 9864 głosy.

W wyborach w 2023 r. miał zajmować ostatnią pozycję na liście KO w Kielcach, ale ostatecznie jego miejsce zajął Roman Giertych.

Cyrański jest trzecim oficjalnym kandydatem, który będzie się ubiegać o urząd prezydenta Kielc. Wcześniej swój udział w wyborach zapowiedzieli kielecki radny i przedsiębiorca Kamil Suchański (Bezpartyjni Samorządowcy) i była wiceprezydent Kielc Agata Wojda (Platforma Obywatelska). O reelekcje nie będzie się ubiegać prezydent Bogdan Wenta.