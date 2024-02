Uwaga kierowcy, od wtorku rusza budowa dwóch nowych rond w Zakopanem, na skrzyżowaniach z ul. Ustup i z ul. Wojdyły. Pierwszy etap prac wiąże się ze zwężeniem jezdni od strony Harendy. Ruch samochodów w obie strony będzie utrzymany, ale obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h - informuje GDDKiA.

W tym miejscu powstanie rondo / GDDKiA Kraków /

Pierwszy etap prac to przebudowa sieci teletechnicznych i elektrycznych. Jezdnia zostanie zwężona, a przystanki autobusowe Ustup tymczasowo przeniesione.

Budowa dwóch rond ma zwiększyć płynność ruchu. Każdego dnia drogą krajową nr 47 wjeżdża do Zakopanego ok. 21 tys. aut. Jak podaje GDDKiA to wartość średnia, która zdecydowanie rośnie w sezonie turystycznym. Duży ruch sprawia, że trudno wjechać na krajową 47 z dróg gminnych.

Pierwsze rondo na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Wojdyły będzie turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.

W ramach inwestycji powstaną przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną zatoki autobusowe, powstanie nowe oświetlenie oraz odwodnienie drogi.

Za inwestycję odpowiada Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt prac to nieco ponad 10 mln zł. Projekt budowy nowych rond przygotowało miasto Zakopane, a pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2025 r.