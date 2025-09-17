W samo południe w kilku miastach na wschodzie kraju zawyją syreny alarmowe. To nie efekt zagrożenia, a sposób upamiętnienia 86. rocznicy sowieckiej inwazji na Polskę. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania.

Syreny będą uruchomione w związku z rocznicą sowieckiej agresji / Shutterstock

Syreny zawyją przede wszystkim na Podlasiu. Jak informuje tamtejszy urząd wojewódzki, będzie je słychać w samo południe w:

Sokółce,

Supraślu,

Łomży,

Suwałkach,

Czarnej Białostockiej,

Zambrowie,

Dąbrowie Białostockiej,

Michałowie,

Wasilkowie,

Łapach.

Białystok rezygnuje z syren

W ubiegłych latach syreny o godzinie 12:00 17 września było też słychać na ulicach Białegostoku. W tym roku miasto zrezygnowało z tego sposobu na uczczenie pamięci o sowieckiej agresji.

"Od wielu lat w momencie, w którym rozpoczynała się ta uroczystość, w mieście słychać było dźwięki syreny. W ten sposób przywoływana była pamięć o wszystkich ofiarach zesłań na Sybir. W tym roku, ze względu na sytuację geopolityczną i incydenty sprzed kilku dni związane z naruszeniem polskich granic, Miasto z tego zwyczaju zrezygnowało" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

W sobotę syreny na Lubelszczyźnie

W ubiegłym tygodniu w związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych w Chełmie, a także w Świdniku. "Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB" - zaapelował prezydent Chełma Jakub Banaszek. Informował o tym również w mediach społecznościowych prezydent Świdnika Marcin Dmowski. Alarm wywołał rosyjski atak dronowy na regiony graniczące z Ukrainą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało go w sobotę o godzinie 18:40.