Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w gminie Nowogród koło Łomży. W sobotę podczas prac w gospodarstwie kobieta w siódmym miesiącu ciąży została zahaczona wózkiem widłowym, który prowadził członek jej rodziny. 26-latka zmarła po przewiezieniu do szpitala, życia jej dziecka nie udało się uratować.

Wózek widłowy - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Kobieta w siódmym miesiącu ciąży została zahaczona przez męża, który cofał wózkiem widłowym" - informuje serwis mylomza.pl.

W stanie krytycznym została przewieziona do szpitala w Łomży (Podlaskie). Jej życia, ani życia jej dziecka nie udało się jednak uratować.

"Śledztwo toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Okoliczności są wyjaśniane i trwają czynności"- cytuje Małgorzatę Kosiorek-Soboń, prokurator rejonową w Łomży, serwis mylomza.pl.

Jak poinformowało Polskie Radio Białystok, w poniedziałek śledczy przeprowadzili eksperyment procesowy.