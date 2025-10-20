W Polsce w wypadkach drogowych zginęło w 2024 r. blisko 1,9 tys. osób. To, oczywiście, nadal bardzo wysoki wskaźnik w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, ale Polska odnotowała największy spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach w UE - o 35 proc. w porównaniu z 2019 r. Dane przedstawiła Komisja Europejska.

W 2024 roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w UE spadła o 2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Polska ma wyższy wskaźnik ofiar na milion mieszkańców niż średnia unijna, ale jednocześnie odnotowała największy spadek liczby ofiar wśród wszystkich krajów UE w ciągu ostatnich 5 lat.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, gdzie są najbezpieczniejsze drogi w UE oraz w których krajach utrzymują się najwyższe wskaźniki śmiertelności.

Ze statystyk opublikowanych przez KE wynika, że w całej Unii w 2024 r. w wypadkach drogowych zginęło 19 940 osób, czyli o 2 proc. mniej niż rok wcześniej i 12 proc. mniej niż w 2019 r. Statystyki poprawiają się, ale - jak alarmuje KE - postęp w kierunku unijnego celu "zero ofiar śmiertelnych do 2050 r." wciąż jest zbyt powolny.

Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby osób zabitych na drogach na milion mieszkańców (średnia to 45, a w Polsce - 52). Jednak zaznaczyć należy, że w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowaliśmy największą poprawę w całej UE.

W 2024 r. w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 1896 osób, co oznacza spadek o ponad jedną trzecią w ciągu pięciu lat.

Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2025 r. znów odnotowano tendencję spadkową.

Ze statystyk Komisji Europejskiej wynika, że najbezpieczniejsze drogi są na Malcie (21 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2024 r.), w Danii (24) i Luksemburgu (27). Natomiast najwyższe wskaźniki śmiertelności utrzymują się w Rumunii (78 zabitych), Bułgarii (74) i Grecji (64).

Komisja Europejska podkreśliła, że kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mają: rozwój infrastruktury, lepsze egzekwowanie przepisów, a także wdrażanie nowych technologii w pojazdach.