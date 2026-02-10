Pożar poddasza kamienicy przy ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, konieczna była ewakuacja mieszkańców.

Zobacz również:

We wtorek po południu wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy ul. Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

Jedna osoba ma objawy podtrucia dymem - jest pod opieką pogotowia.

Na miejscu pracuje kilkunastu strażaków. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.

Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

