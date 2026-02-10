Pożar poddasza kamienicy przy ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, konieczna była ewakuacja mieszkańców.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
We wtorek po południu wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy ul. Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
Jedna osoba ma objawy podtrucia dymem - jest pod opieką pogotowia.
Na miejscu pracuje kilkunastu strażaków. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.