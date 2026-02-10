250 osób zostało ewakuowanych z powodu niewielkiego pożaru w remontowanym budynku w centrum Warszawy - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
Do pożaru doszło we wtorkowe popołudnie w centrum Warszawy, na skrzyżowaniu alei Jerozolimskich i ul. Nowy Świat.
W remontowanym budynku doszło prawdopodobnie do zwarcia instalacji elektrycznej.
Ewakuowane osoby to robotnicy, którzy pracowali przy remoncie. Co najważniejsze - nikomu nic się nie stało.
Na miejscu pracuje policja i straż pożarna.
