Prokuratura Krajowa wystąpiła we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Art Service / PAP

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Na byłym szefie resortu sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura podejrzewa Ziobrę m.in. o kierowanie grupą przestępczą czy defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego sąd wydał za nim list gończy .

Problemów Ziobry ciąg dalszy. Prokuratura chce wydana ENA za byłym ministrem sprawiedliwości

Ziobro od października przebywa na Węgrzech, gdzie - jak twierdzi - w grudniu uzyskał azyl polityczny.

Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że we wtorek Prokuratura Krajowa wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro - formalnie pełniący funkcję posła na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - od momentu opuszczenia kraju i zamieszkaniu na Węgrzech nie pojawia się w polskim parlamencie, a co za tym idzie nie bierze udziału ani w posiedzeniach sejmowych, ani też w głosowaniach.

Romanowski i Ziobro ukarani naganą

Nie jest to jedyny polityk PiS, który opuścił kraj motywując to względami politycznymi. Jeszcze wcześniej od Ziobry na Węgry wyjechał były wiceszef MS Marcin Romanowski. Obaj zostali ukarani przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych naganą za nieobecność na posiedzeniach Sejmu.



















