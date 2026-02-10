Unia Europejska przyspiesza działania na rzecz ochrony klimatu. Parlament Europejski przegłosował nowe, ambitne zobowiązania, które mają doprowadzić do 90-procentowej redukcji emisji CO2 do 2040 roku.

Parlament Europejski przyjął cel klimatyczny na 2040 r.

Chodzi o redukcję emisji CO2 w krajach UE o 90 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Eurodeputowani zdecydowali też w sprawie systemu ETS2. Szczegóły w poniższym artykule.

We wtorkowym głosowaniu Parlament Europejski zaakceptował wyznaczenie nowego celu klimatycznego na 2040 rok. Zgodnie z przyjętymi przepisami, emisja CO2 w krajach Unii Europejskiej ma zostać zredukowana o 90 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku.

Za przyjęciem nowych regulacji opowiedziało się 413 europosłów, przeciw było 226, a 12 wstrzymało się od głosu.

Aby nowe przepisy weszły w życie, muszą je jeszcze formalnie zatwierdzić państwa członkowskie w Radzie UE. Kraje te już wcześniej wstępnie zgodziły się na nowy cel, jednak pod warunkiem wprowadzenia zapisów, które mają dać państwom większą elastyczność w redukowaniu gazów cieplarnianych.

Międzynarodowe kredyty węglowe i opóźnienie ETS2

Jednym z zaakceptowanych rozwiązań są międzynarodowe kredyty węglowe, które pozwolą finansować zielone inwestycje na całym świecie. Kredyty te będą mogły stanowić do 5 proc. ogólnego wysiłku redukcyjnego w 2040 roku.

Europarlament poparł także roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2, obejmującego transport i budownictwo pozwoleniami na emisję CO2. Nowy system zacznie obowiązywać od 2028 roku, a nie - jak pierwotnie planowano - od 2027.

Nowe przepisy przewidują również możliwość wykorzystania naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, takich jak lasy, do kompensowania emisji trudnych do zredukowania.

Kontrola postępów i podziały wśród państw członkowskich

Komisja Europejska będzie co dwa lata oceniać postępy w realizacji celu oraz wpływ nowych regulacji na konkurencyjność gospodarek i koszty energii. Na tej podstawie KE może zaproponować ewentualną korektę celu na 2040 rok.

Warto dodać, że w listopadzie 2025 roku nowego celu nie poparły Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, a Belgia i Bułgaria wstrzymały się od głosu.