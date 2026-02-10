Wielka akcja służb mundurowych w Wieluniu w województwie łódzkim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, stołeczni policjanci we współpracy z kontrterrorystami z BOA zatrzymali czterech obywateli Gruzji. W akcji brali też udział strażnicy graniczni.

Wielka akcja służb mundurowych w Wieluniu; stołeczni policjanci we współpracy z kontrterrorystami z BOA zatrzymali czterech obywateli Gruzji (zdjęcie ilustracyjne) / Marian Zubrzycki / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że była to wielka operacja służb na zlecenie litewskiego wymiaru sprawiedliwości, który wydał Europejski Nakaz Dochodzeniowy w sprawie zatrzymania jednego ze ściganych u siebie Gruzinów.

Sprawa jest tajemnicza, nikt z rozmówców naszego dziennikarza nie ujawnia szczegółów litewskiego wniosku ani powodów, dla którego cudzoziemiec miałby być zatrzymany i trafić na Litwę.

Biorąc jednak pod uwagę rozmach operacji oraz użycie oddziałów kontrterrorystycznych, należy przypuszczać, że chodzi o najcięższe przestępstwa.

Razem z poszukiwanym Gruzinem w ręce funkcjonariuszy wpadło jeszcze trzech jego rodaków.

Kontrolę legalności ich pobytu w Polsce przeprowadziła straż graniczna. Niebawem ma zapaść decyzja o wydaleniu ich z Polski - dowiedział się Krzysztof Zasada.