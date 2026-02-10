Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, z którym porozmawiamy m.in. o przyczynach kryzysu na rynku paliw grzewczych. "Jeżeli problem będzie się pogłębiał, to będzie interwencja" - powiedział na antenie RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Czy resort klimatu jest przygotowany na zapewnienie surowców? Czy jest jakaś alternatywa do pelletu?

Mikołaj Dorożała / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Polsce grożą wielomilionowe kary finansowe za niewdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa obywateli do sądu w sprawach dotyczących lasów. Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdąży w dwa miesiące wdrożyć wymagane przepisy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!