Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, z którym porozmawiamy m.in. o przyczynach kryzysu na rynku paliw grzewczych. "Jeżeli problem będzie się pogłębiał, to będzie interwencja" - powiedział na antenie RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Czy resort klimatu jest przygotowany na zapewnienie surowców? Czy jest jakaś alternatywa do pelletu?
Polsce grożą wielomilionowe kary finansowe za niewdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa obywateli do sądu w sprawach dotyczących lasów. Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdąży w dwa miesiące wdrożyć wymagane przepisy?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.