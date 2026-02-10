​Iga Świątek bez większych kłopotów awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Dausze. Polka pokonała Indonezyjkę Janice Tjen 6:0, 6:3. Mecz trwał nieco ponad godzinę. W kolejnej rundzie rywalką polskiej tenisistki będzie reprezentująca Australię Daria Kasatkina.

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału katarskiego turnieju WTA 1000 (zdjęcie poglądowe) / WILLIAM WEST/AFP/East News / East News

Spotkanie trwało zaledwie 69 minut. Po pierwszym secie, który był niemal bezbłędny w wykonaniu naszej tenisistki, nieco więcej działo się w drugiej odsłonie spotkania. Od stanu 3:3 Polka podkręciła jednak tempo i bez większych problemów wygrała całe spotkanie.

Świątek faworytką do zwycięstwa

Iga Świątek w turnieju rozgrywanym w Katarze jest najwyżej rozstawioną tenisistką. Z udziału zrezygnowała bowiem liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła zaś na półfinale. Z reprezentantką Australii Darią Kasatkiną, z którą zmierzy się w walce o ćwierćfinał turnieju, Polka ma imponujący bilans 6-1.

Wcześniej we wtorek Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Ann Li 3:6, 4:6. W poniedziałek natomiast w drugiej rundzie odpadła Magda Linette, która przegrała z rozstawioną z numerem piątym Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:7 (0-7), 1:6.