Białystok rozpoczyna nowy sezon turystyczny z bogatą ofertą atrakcji. Na mieszkańców i turystów czekają historyczne wycieczki, nowy szlak „Polski Wersal”, przejażdżki zabytkowym autobusem oraz gry miejskie dla najmłodszych. Miasto stawia na turystykę slow i zachęca do odkrywania swoich zabytków w wyjątkowej atmosferze.

Nowe atrakcje turystyczne w Białymstoku: Szlak „Polski Wersal” i historyczne wycieczki / Shutterstock

Majówka w Białymstoku tradycyjnie otwiera sezon turystyczny, a w tym roku miasto przygotowało szereg nowych atrakcji. Władze miasta oraz przedstawiciele PTTK podczas konferencji prasowej zapowiedzieli, że już od początku maja mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z wyjątkowych wycieczek po mieście. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przejazdy zabytkowym czerwonym autobusem marki Jelcz, popularnie nazywanym "ogórkiem". Pierwsza wycieczka w sezonie odbędzie się 2 maja, a regularne kursy zaplanowano na każdą sobotę od czerwca do września.

Nowy szlak "Polski Wersal" - zwiedzanie pałacu i ogrodów Branickich

Jedną z największych nowości jest szlak "Polski Wersal", który od jesieni 2025 roku funkcjonuje na terenie XVIII-wiecznego pałacu i ogrodów Branickich. To wyjątkowa propozycja dla miłośników historii i architektury - turyści mogą poznać aż 60 różnych elementów tego założenia parkowo-pałacowego. Wśród nich znajdują się rzeźby, pawilony, altany i inne zabytkowe obiekty, które zostały szczegółowo opisane i sfotografowane. Na miejscu umieszczono tabliczki z kodami QR, umożliwiając szybki dostęp do informacji za pomocą smartfona. Dodatkowo szlak został opisany w specjalnej broszurze, dostępnej w Centrum Informacji Turystycznej.

Historyczne wycieczki z przewodnikiem

W sezonie 2026 Białystok stawia na edukację i zabawę. Przewodnicy turystyczni zapraszają na dwugodzinne spacery tematyczne "Odkryj Białystok z przewodnikiem", które odbywają się w każdą sobotę. Co ciekawe, wycieczka odbędzie się nawet wtedy, gdy zgłosi się tylko jedna osoba. Bilety można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej. Dla najmłodszych przygotowano wyjątkową atrakcję - wycieczki wokół Pałacu Branickich z przewodnikami przebranymi za hetmana Jana Klemensa Branickiego lub jego żonę Izabelę Branicką. Dzieci mogą liczyć na gry i zabawy, które uczynią zwiedzanie jeszcze ciekawszym.

Atrakcje dla rodzin i miłośników gier miejskich

Białystok nie zapomina także o rodzinach i miłośnikach miejskich przygód. Dużą popularnością cieszy się szlak małych rzeźb - WidziMisiów. Obecnie na trasie można znaleźć 24 figurki misiów, a Centrum Informacji Turystycznej przygotowało specjalną grę miejską z ich udziałem. To doskonała propozycja na rodzinne spacery i odkrywanie miasta w nietypowy sposób.

Turystyka slow - bez tłumów i pośpiechu

Przewodnicy podkreślają, że Białystok doskonale wpisuje się w ideę turystyki slow. Miasto oferuje atrakcje bez tłumów, w spokojnej atmosferze, co stanowi jego ogromny atut. Z danych PTTK wynika, że tylko Centrum Informacji Turystycznej odwiedza rocznie 17-20 tysięcy osób, a w sezonie organizowanych jest po kilkadziesiąt wycieczek miesięcznie. Najwięcej turystów przyjeżdża do Białegostoku w maju, czerwcu i wrześniu.

Władze miasta podkreślają, że chcą, by Białystok był świadomie wybierany jako cel krótkich wyjazdów, tzw. city breaków. Bogata oferta kulturalna, historyczne zabytki oraz liczne atrakcje sprawiają, że miasto staje się coraz popularniejszym kierunkiem zarówno dla turystów z Polski, jak i z zagranicy.