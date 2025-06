Białostocka prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący sześciu osób, którym zarzuciła działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przerzutem ludzi z Białorusi do Polski i innych krajów UE. Oskarżeni mają od 20 do 46 lat. Nie przyznają się do winy.

Granica polsko-białoruska / WOJCIECH OLKUSNIK / East News Sześć osób w wieku od 20- do 46 lat zostało oskarżonych w związku z przerzutem nielegalnych migrantów z Białorusi. Białostocka prokuratura zarzuciła im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przerzutem ludzi z Białorusi do Polski i innych krajów UE, z którymi Białoruś graniczy. "Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Białymstoku, do którego trafił ten akt oskarżenia" - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Według prokuratury, członkowie grupy zrealizowali co najmniej kilka udanych transportów nielegalnych migrantów, organizując nielegalne przekroczenie granicy nie mniej niż 37 osobom. Jedna z oskarżonych osób odpowie też za udział w obrocie narkotykami. Większość oskarżonych nie przyznaje się do winy, obecnie wszyscy są na wolności i będą odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Zobacz również: ​Nietrzeźwy członek komisji wyborczej

