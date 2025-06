Przed dwoma tygodniami w tych okolicach również doszło do trzęsienia ziemi, ale o magnitudzie 6,1. Również wtedy nikomu nic się nie stało.

Grecja jest jednym z krajów europejskich, gdzie najczęściej dochodzi do trzęsień ziemi.

Na początku roku doszło do silnych wstrząsów na Santorini, co zmusiło władze do ewakuowania tysięcy osób i zamknięcia szkół na wyspie.

Wcześniej we wtorek rano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło z kolei kurort Marmaris w prowincji Mugla w Turcji.

Zginęła 14-letnia dziewczynka, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.