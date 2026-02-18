​Nietypowa metoda przygotowań do wiosennych nasadzeń drzew w Nadleśnictwie Szczebra. Leśnicy z powiatu augustowskiego gromadzą bryły lodu, które posłużą do stworzenia specjalnych schronów dla sadzonek. Dzięki temu młode drzewa mają większe szanse na przyjęcie się w lesie.

/ Shutterstock

Leśnicy z Nadleśnictwa Szczebra magazynują lód do przechowywania sadzonek drzew.

Lód pomaga utrzymać niską temperaturę, co zapobiega przedwczesnemu rozwojowi roślin.

Leśnicy z Nadleśnictwa Szczebra w powiecie augustowskim rozpoczęli magazynowanie lodu - informuje Polskie Radio Białystok. Jednak nie chodzi tu o chłodzenie napojów czy budowę igloo. Bryły lodu, wycinane z okolicznych jezior, mają kluczowe znaczenie w procesie przygotowania sadzonek drzew do wiosennych nasadzeń.

Jak lód pomaga sadzonkom?

Magdalena Rydzewska z Nadleśnictwa Szczebra wyjaśnia, że lód wykorzystywany jest do ochłodzenia dołów, w których przechowywane są sadzonki sosny, świerka i brzozy. Niska temperatura zapobiega przedwczesnemu rozwojowi pąków i liści oraz chroni korzenie przed wysychaniem. Dzięki temu sadzonki zachowują świeżość i mają większe szanse na przyjęcie się po posadzeniu w lesie.

Proces przygotowania schronów dla sadzonek jest dokładnie przemyślany. Na dnie dołu układane są bryły lodu, które w tym roku mają nawet 30 centymetrów grubości. Następnie przykrywa się je folią i warstwą trocin o grubości około 15 centymetrów. Trociny pełnią funkcję izolacyjną i spowalniają topnienie lodu. Gdy nadchodzi czas sadzenia, trociny są usuwane, a na lód kładzie się warstwę ziemi, na której układane są sadzonki.

Wieloletnia tradycja w leśnictwie

Metoda ta stosowana jest w regionie już od lat 80. ubiegłego wieku. Dzięki niej sadzonki mogą być przechowywane nawet do początku czerwca, co pozwala leśnikom lepiej zaplanować i przeprowadzić wiosenne nasadzenia.