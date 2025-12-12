Polityczna wojna o śledztwo w sprawie Epsteina

Publikacja zdjęć wywołała natychmiastową reakcję republikanów. Rzecznik komisji kierowanej przez republikańskiego przewodniczącego Jamesa Comera oskarżył demokratów o upolitycznianie śledztwa i "wybiórcze publikowanie zdjęć oraz celowe zamazywanie twarzy, by stworzyć fałszywą narrację na temat prezydenta Trumpa".

Demokraci podkreślają, że ujawnione materiały to tylko część z ponad 95 tysięcy zdjęć, które mają zostać upublicznione w najbliższych dniach. Jak zaznaczył kongresmen Robert Garcia, "te niepokojące zdjęcia rodzą kolejne pytania o relacje Epsteina z najpotężniejszymi ludźmi świata".

Uwaga! Niektóre zdjęcia w tej galerii mogą wzbudzać kontrowersje i być nieodpowiednie dla młodszych czytelników. Prosimy o rozwagę podczas przeglądania materiału.

Departament Sprawiedliwości szykuje publikację akt Epsteina

Komisja kontynuuje pozyskiwanie i publikowanie dokumentów, podczas gdy Departament Sprawiedliwości USA ma w przyszłym tygodniu ujawnić nieutajnione akta z federalnego śledztwa w sprawie Epsteina. Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta Trumpa w listopadzie, resort ma czas do 19 grudnia na upublicznienie wszystkich materiałów. Biały Dom nie skomentował dotąd sprawy. Trump, który w latach 90. i na początku 2000. był przyjacielem Epsteina, twierdzi, że zerwał z nim kontakty przed jego pierwszymi zarzutami o przestępstwa seksualne i konsekwentnie zaprzecza, by wiedział o przestępstwach finansisty.

"Nie byłem jego fanem. Zerwałem z nim kontakty dawno temu. Myślę, że Palm Beach Police dobrze się spisała" - mówił Trump w 2019 roku już po tym, gdy aresztowano Epsteina.

W 2002 roku obecny prezydent USA w rozmowie z "New York Magazine" powiedział o Epsteine:

"Znam Jeffa od piętnastu lat. Świetny facet. Bardzo dobrze się z nim dogaduję. Mówią, że lubi piękne kobiety tak samo jak ja, i wiele z nich jest młodszych."

W archiwach prasowych i na zdjęciach wielokrotnie pojawiali się razem, m.in. w klubie Mar-a-Lago należącym do Trumpa.