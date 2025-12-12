Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali ponad tuzin nowych zdjęć pochodzących z majątku zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Na fotografiach pojawiają się m.in. Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates i Larry Summers. Wśród widocznych na zdjęciach rekwizytów nie brakuje gadżetów erotycznych. Publikacja wywołała polityczną burzę w Waszyngtonie, a to może być dopiero początek wielkiego trzęsienia w amerykańskiej polityce.
- Demokraci ujawnili 19 zdjęć z majątku Jeffreya Epsteina, w tym trzy z udziałem Donalda Trumpa.
- Na zdjęciach pojawiają się także Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates i Larry Summers, a wśród rekwizytów znaleziono erotyczne gadżety i prezerwatywę z napisem "I’M HUUUGE!".
- Republikanie oskarżają demokratów o manipulowanie śledztwem i tworzenie fałszywej narracji poprzez wybiórcze publikowanie zdjęć i zamazywanie twarzy.
- Demokraci zapowiadają ujawnienie kolejnych materiałów z ponad 95 tysięcy zdjęć, które mają rzucić więcej światła na powiązania Epsteina z wpływowymi osobami.
W piątek demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów udostępnili 19 zdjęć z majątku Jeffreya Epsteina, w tym trzy z udziałem obecnego prezydenta Donalda Trumpa. Na jednym z nich Trump pozuje z kilkoma kobietami (ich twarze zostały zamazane), na innym stoi obok Epsteina, a na trzecim siedzi z kobietą, której tożsamość również została ukryta.
Wśród ujawnionych fotografii znaleziono także zdjęcia byłego prezydenta Billa Clintona, byłego doradcy Trumpa Steve’a Bannona, Billa Gatesa oraz byłego sekretarza skarbu Larry’ego Summersa. Wśród rekwizytów znalazły się m.in. gadżety erotyczne oraz prezerwatywa z wizerunkiem Trumpa i napisem "I’M HUUUGE!" (JESTEM WIEEELKI).