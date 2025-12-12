Litewski operator płatności Zen.com został ukarany przez Bank Litwy grzywną w wysokości 1,8 mln euro za "naruszenia przepisów prawa oraz nieprawidłowości w działalności". Do rady nadzorczej firmy niedawno dołączył były prezydent Andrzej Duda, który ma wspierać ekspansję spółki na rynkach azjatyckich i Bliskiego Wschodu - przypomina TVN24.

/ Shutterstock

Zen.com otrzymał karę 1,8 mln euro od Banku Litwy za naruszenia przepisów oraz nieprawidłowości.

Andrzej Duda, były prezydent Polski, od października zasiada w radzie nadzorczej firmy.

Zen.com działa na terenie całej Unii Europejskiej dzięki licencji wydanej przez Bank Litwy.

Firma oferuje usługi fintech, w tym aplikację mobilną, wielowalutowe karty płatnicze i tanie przewalutowania.

W październiku do rady nadzorczej Zen.com dołączył Andrzej Duda, były prezydent Polski. Jego zadaniem ma być wsparcie ekspansji firmy na rynkach azjatyckich i Bliskiego Wschodu. Były prezydent ma pełnić też funkcję doradczą oraz dbać o bezpieczeństwo konsumentów i relacje z regulatorami. Duda podkreśla, że traktuje swoją rolę jako kontynuację działań na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i odpowiedzialnego przywództwa w gospodarce cyfrowej.

Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by Zen.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów - mówił w październiku w rozmowie z "Pulsem Biznesu" Duda.

Kara od Banku Litwy

Bank Litwy nałożył na Zen.com karę w wysokości 1,8 mln euro po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. W oficjalnym komunikacie wskazano na naruszenia przepisów prawa oraz nieprawidłowości w działalności firmy. Wśród zarzutów znalazły się m.in. brak odpowiedniej oceny ryzyka klientów oraz niewystarczające monitorowanie klientów wysokiego ryzyka. Litewski regulator finansowy prowadzi nadzór nad spółką, która działa na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Regulator wskazał, że Zen.com nie zapewnił właściwej ochrony środków klientów. Kontrola wewnętrzna w firmie miała być niewystarczająco niezależna od interesów biznesowych, a przekazywane Bankowi Litwy informacje dotyczące aktywów klientów były niedokładne. To nie pierwsza kara dla spółki - w 2021 roku nałożono na nią 60 tys. euro grzywny, a rok później kolejną w wysokości 30 tys. euro.

Plan naprawczy i audyt do 2026 roku

Zen.com uzgodnił z Bankiem Litwy plan usunięcia naruszeń i rozpoczął jego realizację. Do 31 marca 2026 roku firma musi przedstawić opinię z audytu potwierdzającą, że jej działalność jest zgodna z przepisami prawa. Przedstawiciele spółki zapewniają, że Zen.com działa stabilnie i zgodnie z regulacjami, a środki klientów są objęte najwyższym poziomem ochrony.