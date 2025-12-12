Skład 12 próbek maku różnych marek i 5 próbek skórki pomarańczowej zakupionych w dużych sieciach handlowych został przeanalizowany w badaniu zleconym przez Fundację Pro-Test. Badacze sprawdzili, co znajduje się w produktach, które często wykorzystujemy do świątecznych wypieków. W przypadku maku sprawdzono obecność glifosatu, a w przypadku skórki pomarańczowej pestycydów.

Do laboratorium trafiło pięć próbek maku mielonego i siedem nieprzetworzonego maku niebieskiego. W przypadku skórki pomarańczowej wybrano produktu najpopularniejszych producentów. Badaniem zajęli się eksperci z Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. W przypadku maku szukano glifosatu, bo w przeszłości zdarzały się przypadki nielegalnego stosowania tego środka do suszenia makówek.

Mak (prawie) bez zarzutu

Wyniki badań dotyczące maku można uznać za dobre. W 11 z 12 przebadanych maków nie wykryto nawet śladu glifosatu. Jedyną próbką, w której wykryto tę substancję, był Bakalland Mak niebieski - zawartość wyniosła 0,048 mg/kg, czyli znacznie poniżej dopuszczalnej normy (0,1 mg/kg). To poziom uznawany za bezpieczny i niebudzący obaw dla zdrowia konsumentów.

Co to oznacza w praktyce? Tegoroczny makowiec możesz przygotować bez stresu - większość dostępnych w sklepach maków jest wolna od kontrowersyjnych pozostałości pestycydów.

Skórka pomarańczowa wypadła gorzej

Nieco mniej optymistycznie prezentują się wyniki badań skórek pomarańczowych. Przebadano pięć różnych produktów - w czterech z nich wykryto obecność pestycydów, a w niektórych przypadkach ich liczba była zaskakująco wysoka.

Najgorzej wypadła skórka pomarańczowa Helio - aż siedem różnych pestycydów! Niewiele lepiej poradziła sobie kandyzowana skórka Bakalland (sześć pestycydów) i Belbake z Lidla (pięć pestycydów). Najlepiej wypadła skórka Kotanyi (tylko dwa pestycydy), a jedynym produktem całkowicie wolnym od tych substancji okazała się kandyzowana skórka Natürlich Gold Pack.

Warto podkreślić, że dla skórek pomarańczowych nie istnieją precyzyjne normy dotyczące zawartości pestycydów. Oznacza to, że trudno jednoznacznie ocenić, czy wykryte ilości są groźne dla zdrowia.

Wśród wykrytych pestycydów znalazły się jednak substancje budzące szczególne obawy. Imazalil (wykryty w próbce Kotanyi), stosowany jako konserwant podczas transportu. "Badania na zwierzętach wykazały, że przy wysokich dawkach imazalil powodował nowotwory (np. wątroby). Związek ten może też zaburzać układ hormonalny" - czytamy na stronie fundacji."Dzieci i kobiety w ciąży to grupy szczególnie narażone na niepożądane działanie pestycydów. Zwłaszcza tych mających wpływ na pracę układu nerwowego. Tu największe obawy spośród wszystkich związków, które wykryliśmy w skórkach pomarańczowych, budzi chloropiryfos. Substancję tą znaleźliśmy w skórkach Helios" - zaznacza fundacja. Unia Europejska całkowicie zakazała stosowania chloropiryfosu.

Glifosat - co to właściwie jest i czy powinniśmy się go bać?

Glifosat to popularny środek chwastobójczy. W uprawie maku może pojawić się legalnie - jako środek do zwalczania chwastów przed siewem lub po zbiorach poprzedniej uprawy. Jednak jego użycie do suszenia makówek (tzw. desykacja) jest nielegalne.

Część badań sugeruje możliwy związek glifosatu z niektórymi nowotworami przy wysokiej, zawodowej ekspozycji. Inne analizy nie potwierdzają jednoznacznie ryzyka dla konsumentów. Debata naukowa trwa, a temat regularnie powraca na łamy mediów i forów dyskusyjnych.

Na co zwrócić uwagę wybierając produkty do świątecznych wypieków?

Fundacja zaleca wybieranie maku od producentów, którzy stosują naturalne metody dosuszania i zbioru. Rolnicy mają alternatywy - mogą postawić na mechaniczny zbiór w momencie naturalnego wysychania makówek lub optymalizować gęstość siewu, by ograniczyć konieczność stosowania chemii.

W przypadku skórki pomarańczowej warto postawić na produkty ekologiczne lub przygotować ją samodzielnie w domu-- to gwarancja braku niepożądanych dodatków.