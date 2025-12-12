Waszyngton przygotowuje się do przechwycenia kolejnych statków transportujących wenezuelską ropę - informuje agencja Reutera. W środę władze USA potwierdziły, że zajęto supertankowiec Skipper. To element zaostrzenia presji wobec reżimu Nicolasa Maduro.

Amerykańskie wojsko przejęło wenezuelski tankowiec - będą następne / HANDOUT/AFP/East News / East News

Supertankowiec Skipper został przejęty przez Stany Zjednoczone w tym tygodniu w pobliżu wybrzeży Wenezueli. Według informacji przekazanych przez dwa niezależne źródła Reutersa, operacja była częścią strategii zwiększania nacisku na prezydenta Nicolasa Maduro i jego rząd.

Jak zapewne wiecie, właśnie zajęliśmy tankowiec u wybrzeży Wenezueli - duży tankowiec, bardzo duży, największy, jaki kiedykolwiek zajęto - mówił dziennikarzom w Białym Domu Donald Trump.

Statek typu Bardzo Dużego Zbiornikowca przewozi około 1,85 miliona baryłek ciężkiej ropy z Wenezueli. Jest zbyt duży, by przepłynąć przez kanał portowy w Houston i będzie musiał zakotwiczyć w pobliżu, aby przeładować transport na mniejsze statki - poinformowały władze portu.

Prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała w tym tygodniu, że tankowiec został przechwycony i zatrzymany na podstawie nakazu. Władze morskie Gujany poinformowały natomiast, że statek używał fałszywych oznaczeń flagowych tego kraju.

Przejęcie objętego sankcjami tankowca znacznie zaostrzyło napięcia między Waszyngtonem a Caracas. USA przygotowują się do przechwycenia kolejnych statków transportujących wenezuelską ropę - poinformowały w czwartek źródła agencji Reutera zaznajomione ze sprawą.