Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące dwóch partii mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1. W produktach wykryto obecność niebezpiecznego mikroorganizmu Bacillus cereus. Konsumenci proszeni są o niespożywanie wskazanych partii i kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów choroby.

GIS ostrzega przed spożyciem dwóch partii mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1.

W produktach wykryto groźny mikroorganizm Bacillus cereus.

Wycofanie dotyczy partii 800 g (52860346AA) i 400 g (52870346AD) z datą ważności 10.2027 r.

Konsumenci powinni unikać spożycia i w razie objawów choroby skontaktować się z lekarzem.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o dobrowolnym i prewencyjnym wycofaniu dwóch partii mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1 przez firmę Nestlé Polska SA. Decyzja została podjęta po wykryciu obecności bakterii Bacillus cereus na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie w Niderlandach.

Które partie zostały wycofane?

Ostrzeżenie dotyczy następujących partii produktu:

NAN Optipro Plus 1, 800 g, numer partii: 52860346AA, data minimalnej trwałości: 10.2027 r.

NAN Optipro Plus 1, 400 g, numer partii: 52870346AD, data minimalnej trwałości: 10.2027 r.

Produkty te zostały wyprodukowane w Niderlandach, a ich dystrybutorem w Polsce jest Nestlé Polska SA z siedzibą w Warszawie.

Zalecenia dla konsumentów

GIS stanowczo zaleca, aby nie spożywać produktów z wyżej wymienionych partii. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu mleka, takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty czy biegunka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nestlé Polska SA niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu rozpoczęła dobrowolne i prewencyjne wycofywanie wskazanych partii produktu z rynku. Szczegółowe informacje na temat wycofanych produktów zostały również opublikowane na stronie internetowej firmy.