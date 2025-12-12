Nie dojdzie do sobotniego spotkania w Paryżu na temat Ukrainy - poinformowało w piątek wieczorem źródło w Pałacu Elizejskim. Według doniesień medialnych w spotkaniu mieli brać udział wysokiej rangi przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich.

/ RMF FM

W sobotę nie będzie spotkania w Paryżu ws. Ukrainy - podało źródło w Pałacu Elizejskim w piątek wieczorem.

W czwartek portal Axios podawał, powołując się na źródła ukraińskie i te w Białym Domu, że kolejne spotkanie w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy ma się odbyć w sobotę właśnie w Paryżu . "Oczekiwane jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli USA z reprezentantami Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat amerykańskiego planu pokojowego" - informowano.

Według Axios Ukrainę i kraje europejskie mieli reprezentować doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegał wczoraj portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.

Z kolei "The Wall Street Journal" podawał, że Donald Trump - podczas "napiętej" rozmowy telefonicznej - miał wezwać europejskich przywódców do wywarcia presji na prezydenta Ukrainy, aby ten zaakceptował amerykański plan pokojowy.